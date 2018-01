O maior crescimento da receita no mês de dezembro, segundo a Cielo, ocorreu na região Sul, que avançou 4%.

Na sequência ficou a região Norte do País, que registrou um incremento na receita real de vendas de 2,1%.

Já o Nordeste apresentou um crescimento menor que as outras duas regiões, mais ainda expressivo, de 1,4%.

A alta da receita do varejo na região Sudeste, em termos reais, ficou bem abaixo do restante, em 0,9%.

O pior resultado do mês, em termos de crescimento da receita, foi no Centro-Oeste do País, com alta de 0,8%.