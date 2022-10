Tiago Ramos foi expulso? Em dia de roça, futuro do peão é questionado

Tiago Ramos está na roça desta semana de A Fazenda 2022 e corre risco de eliminação, mas o questionamento que tomou as redes nesta quinta-feira (6) é se Tiago Ramos foi expulso do confinamento do reality show rural da Record TV. A dúvida surgiu porque o jovem peitou colegas durante o retorno da prova do fazendeiro da semana e causou reclamações na internet.

Tiago Ramos foi expulso ou continua em A Fazenda 2022?

Se engana quem pensa que Tiago Ramos foi expulso de A Fazenda 2022. Até o momento, o rapaz permanece no confinamento e até há pouco estava na cozinha do programa em papo com Bia Miranda. No entanto, fora da casa, nas redes sociais, fãs do reality show pedem a remoção do brasiliense do reality show.

O motivo? Uma atitude que Tiago Ramos teve entre o final da noite de quarta-feira (5) e madrugada de quinta-feira (6) que foi considerada agressão por parte do público. O momento ocorreu após o retorno dos participantes que estiveram na prova do fazendeiro: Alex, Tiago e Rosiane.

O vencedor da disputa foi Alex, que voltou para a sede e comemorou muito com alguns aliados, como Kerline. Shayan também estava entre os peões que parabenizavam Alex e acabou sendo empurrado por Tiago. O peão ficou irritado e peitou o iraniano.

Tiago começou a brigar com Shayan e chegou a encostar uma das mãos na cabeça do estrangeiro por trás. Alguns peões entraram na confusão e tentaram separar o atrito. “Deixa eles comemorar”, comentou Rosiane, que também havia perdido a prova. Além disso, o peão também foi acusado de trombar com Tati Zaqui.

Depois, em papo com alguns amigos, Tiago justificou que foi provocado. “Mandaram eu tom** no c*”, comentou o famoso, que disse também que foi xingado de “babaca”.

Até o momento, o assunto apareceu em discussão entre os fãs do reality show nas redes sociais, porém, a produção do programa não se pronunciou. Caso nenhuma punição severa aconteça, a berlinda de hoje seguirá normalmente com Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro como os roceiros da semana.

Veja como foi o retorno dos peões após a prova do fazendeiro e a briga com Tiago:

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Rose, quem fica?

A Fazenda 2022 não expulsou Vini após empurrão

Esta situação em que alguns fãs do programa pensaram que Tiago Ramos foi expulso de A Fazenda 2022 não é novidade na temporada. No começo da edição, Vini Buttel foi acusado de agredir Thomaz Costa por empurrar o ator durante uma confusão no confinamento.

Na ocasião, Thomaz não se machucou e caiu em cima de uma das camas do quarto. A produção avaliou as imagens e Vini permaneceu no programa.

