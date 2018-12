A Cooperativa de Consumo (Coop) projeta incremento de 5% nas vendas relacionadas ao período natalino. Segundo o gerente de Inteligência Comercial da empresa, Marcel de Pierre Amati, o otimismo é ainda maior quando avaliado apenas o segmento de bebidas.

“Para a categoria de bebidas, a projeção é ainda mais otimista. Prevemos 8% de crescimento nas vendas, impulsionado, principalmente, pelos espumantes”, disse ele.

De acordo com ele, houve ao longo do ano ampla negociação com os fornecedores para que se conseguisse preços mais competitivos no mercado.

Além da maior atenção para negociação com a indústria, a Coop também pretende ampliar as vendas dos itens de marca própria neste Natal. Exemplo disso será a produção interna de panetones. Com o selo Delícias da Coop a projeção da empresa é vender 320 toneladas do doce natalino. O volume é 6,6% maior que o produzido ano passado, quando foram comercializadas 300 toneladas. O panetone, que é fabricado em parceria com a Nestlé, vem ganhado relevância dentro da receita da varejista nos últimos anos. / Da Redação