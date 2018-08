Diante de um mercado varejista cada vez mais conectado, a empresa de shopping centers Iguatemi deu os primeiros passos para aumentar sua presença digital. Entre as estratégias, a companhia aposta que a investida virtual se dê por meio de um e-commerce.

“Vamos entrar no universo de e-commerce aproveitando a Iguatemi como marca e lançadora de tendência no mercado", disse o diretor presidente da companhia, Carlos Jereissati, durante divulgação de resultados referentes ao segundo trimestre.

De acordo com ele, foi justamente essa maior atenção para integração dos canais digitais e físicos um dos fatores que elevou a despesa administrativa da companhia, que subiu 22,8% no segundo trimestre. Além disso, a remuneração variável de executivos e a contratação de pessoas para cargos de diretoria que estavam desocupados nos últimos anos, pressionaram o resultado.

Com previsão de que a investida virtual se dê efetivamente só ano que vem, Jereissati se mostrou otimista com as vendas nos shoppings no segundo semestre. “Notamos um movimento relativamente bom nos empreendimento o começo de agosto.”

Segundo a diretora financeira, Cristina Betts, a empresa está “bem tranquila" e atingirá as metas estipuladas para 2018, o que inclui um avanço de 2% a 7% na receita líquida e uma margem Ebitda entre 75% e 79%.

A companhia também espera reduzir a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda a 2,6 vezes, ante 2,84 vezes ao fim de junho. "O custo da nossa dívida é um dos mais baixos do setor", ressaltou Betts. Jereissati também descartou a elevação de dividendos.