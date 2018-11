Em tempos de alta concorrência e briga constante pelo consumidor, as marcas mundo a fora ainda estão no “jardim de infância” na arte de manter o cliente fiel; pelo menos é o que aponta um estudo da Forrester Consulting.

De acordo com o estudo, que foi realizado a pedido da gestora de benefícios para clientes Collinson, 50% das marcas entrevistadas foram consideradas iniciantes no quesito. O estudo foi feito com empresas dos setores de comércio, serviços e finanças e envolve apenas companhias com receitas anuais superiores a US$ 300 milhões.

No Brasil, cerca de 58% das empresas entrevistadas desconhecem o motivo pelo qual o consumidor é fiel à sua marca, cifra que é menor que a média mundial (65%).

O levantamento aponta ainda que há uma grande falta de política claras dentro das companhias na formação de uma equipe de profissionais que sejam focados na construção deste tipo de iniciativa.

Ao todo só 19% das empresas entrevistadas foram classificadas como especialista, nomenclatura dada às companhias que possuem uma estrutura clara e metas para fidelizar o cliente.

Outras 10% das ouvidas são designers (que mantêm o plano de fidelizar), 21% são implementadores (em processo de implementação).

Quando questionadas sobre quais as ações previstas para fidelizar o cliente nos próximos 12 meses, 45% as empresas citam recolhimento de dados do consumidor de modo mais assertivo e voltado para estruturação de uma base de preferências. Quando analisado apenas o cenário do Brasil, a cifra cai para 42%.

Outro ponto a ser abordado pelos empresários é a criação de ações personalizadas para o consumidor, objetivo citado por 35% dos entrevistados em escala global; dentro do mercado brasileiro a cifra é 48%.

Outro detalhe abordado pelo levantamento é que 65% das marcas pretendem investir mais em tecnologias voltadas para fidelização de clientes, das quais 29% devem aumentar os gastos em mais de 5% em relação ao ano anterior.

Dentro do recorte brasileiro, 55% das empresas planejam investir mais em tecnologia enquanto 19% pensam em aumentar o investimento em fidelização em mais de 5% em relação ao ano anterior.

“Na era digital, buscar relevância no mercado não é uma tarefa fácil. As estratégias de fidelização são cruciais para atender às demandas e expectativas dos consumidores modernos. Os resultados mostram que as marcas não apenas têm um caminho a percorrer em termos da maturidade de suas estratégias de fidelização, mas também que não têm ideia dos principais fatores que levam a uma estratégia de fidelização bem-sucedida”, comentou, por meio do estudo, o country manager da Collinson no Brasil, Henrique Donnabella.