Os balanços sobre a Black Friday, divulgados por várias empresas durante o final de semana, mostram que as vendas não decepcionaram.

A VTEX, firma que trabalha com e-commerce, registrou 674 mil pedidos online durante o evento da última sexta-feira (23). O número representa crescimento de 47% em relação à data do ano passado e uma média de venda de 468 pedidos por minuto. Na comparação com uma sexta-feira comum, o avanço das vendas chega a 720%.

Já a Ebit|Nielsen, outra referência ia em informações sobre o e-commerce brasileiro, informou que as vendas atingiram R$ 2,6 bilhões, aumento de 23% em relação a mesmo período de 2017. O número superou a expectativa da Ebit|Nielsen, que previa alta de 15% no faturamento para R$ 2,43 bilhões. Além disso, o número de consumidores únicos cresceu 9% no confronto com o ano anterior, para 2,41 milhões.

A Cielo apontou que, até as 17h da sexta-feira, a Black Friday registrou um aumento de 9,4% nas vendas no Brasil, também na comparação com o ano passado. Considerando apenas o segmento de vendas online, o crescimento chegou a 18,1%.

Habib’s e iFood também comemoraram o resultado da Black Friday. Em cerca de oito horas, foram mais de 100 mil combos vendidos. Considerando os números absolutos dos pedidos relacionados à promoção, foram cerca de 1 milhão de Bib’sfihas e 165 mil minichurros. Esta quantidade de Bib’sfihas da Black Friday soma-se a 1,5 milhão de unidades vendidas, normalmente, numa sexta-feira. A rede promoveu, junto com a plataforma, um combo com dez Bib’sfihas por R$ 1,99.