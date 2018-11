Com quase uma década de existência no Brasil, a Black Friday divide os clientes sobre a veracidade das ofertas. Para evitar esta percepção foi criada a Black Friday de Verdade, uma iniciativa da Proxy Media. Neste ano, 17 empresas já se comprometeram a oferecer descontos vantajosos. São elas: Asus, Avianca, Buscapé, Digio ConectCar, Easynvest, Evino, Giuliana Flores, Hope, Sephora, Intimissimi, L’Occitane, Loja do Mecânico, Magazine Luiza, Petz Mmartan e Mobly/ Da Redação

A Pagcom, empresa de soluções e tecnologia para pagamentos, frente de caixa e serviços bancários, espera movimentar nesta Black Friday cerca de R$ 1 bilhão em vendas. O valor representa um aumento de 25% em relação ao faturamento de 2017. “Seja no varejo físico ou no e-commerce, cada vez mais os consumidores estão aproveitando as vantagens dos novos meios de pagamento com funcionalidades embarcadas”, diz Caio Davidoff, CEO e da empresa./ Da Redação

A rede de móveis Marabraz vai colocar desconto em 70% de seus produtos no próximo dia 23. Abdul Fares, um dos sócios da rede, conta que um dos desafios é conquistar a confiança do cliente, por conta de fraudes no mercado nacional na data. Com a promoção o plano da empresa é dobrar o faturamento do e-commerce com a data, e para fortalecer as vendas ele conta que as promoções foram feitas mais cedo. / Da Redação

Pelo segundo ano consecutivo, o Assaí Atacadista aposta na Black Friday. Para 2018, a rede preparou uma semana de ofertas. Com isso, a meta é crescer 30% as vendas na comparação anual. Até amanhã (22) lojas estarão com ofertas em todas categorias para atingir o pequeno empreendedor. No dia 23 o foco das ofertas serão itens de maior valor agregado para cliente final. / Da Redação