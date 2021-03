BBB21: veja que horas começa a festa de hoje no reality (5/3)

Hoje, sexta-feira, 5 de março, o BBB21 começará as 23h00, segundo a programação oficial da TV Globo. O programa costumava começar mais cedo, depois das 22h35, porém agora tem tido seu início mais tarde devido as novelas Amor de Mãe, que voltou a ser exibida, e A Força do Querer, que ainda está sendo transmitida, o que acaba afetando o horário do reality show.

No BBB21 desta sexta tem festa, resumo, prova e quem sabe mais algumas novidades a caminho, já que o paredão falso está se aproximando. Confira tudo o que vai rolar na edição de hoje:

O que tem hoje no BBB21?

Como sempre costuma acontecer nas edições de sexta-feira, o programa de hoje (5) relembrará a prova do líder, que consagrou Rodolffo o novo chefe do pedaço na noite de quinta-feira (4). Além do resumo da prova, será exibido a coroação do sertanejo e a estreia do quarto do líder pelos novos integrantes do vip.

Os destaques da madrugada e principais acontecimentos do dia na casa também serão exibidos. Sarah e Juliette se desentenderam na madrugada, o que pode representar uma ruptura na aliança do famoso G-3 do BBB21. Além disso, muitos brothers tem discutido jogo e as consequências da prova do anjo da semana neste últimos dias.

E claro que não podia faltar o principal: a festa! Todo final de semana os brothers do BBB21 ganham uma comemoração especial. Já que o tema das festas de quarta são decididos pelo líder da semana, a decoração, playlist, tema e cardápio da festa de sexta são decididos inteiramente pela produção do programa.

Looks da festa foram escolhidos pelo público

O figurino da festa de hoje foi decidido pelo público por meio de votação. Como funcionou? Os brothers participaram de uma ação patrocinada por uma loja de roupas na última quarta-feira (3). Cada confinado selecionou dois looks e então fez uma foto mostrando o visual.

Durante um dos programas ao vivo, Tiago Leifert informou que o público podia ir ao site oficial do BBB21 para escolher o figurino dos brothers para esta noite. O visual mais votado de cada brother será o que o participante irá usar na festa de hoje.

Prova do anjo é hoje?

As provas do anjo acontecem sempre no fim da semana, mas podem variar entre a sexta e o sábado. O apresentador do BBB21 não comentou se a disputa será hoje (5), ou amanhã (6), porém como os brothers foram acordados cedo nesta sexta, e a disputa pela liderança, na noite de ontem, não foi de resistência e nem tomou a madrugada dos participantes, é provável que prova seja realizada hoje mesmo.

Se a prova acontecer hoje, será disputada no fim da manhã, começo da tarde, e exibida durante o programa desta sexta-feira de forma editada. Para assistir ao vivo a disputa pelo anjo, é necessário ter uma assinatura do pay per view do BBB21.

