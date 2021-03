BBB 21: beijo quádruplo, ciúmes e selinho roubado; veja como foi a festa

Com início na noite de sexta-feira (5) e seguindo por toda a madrugada deste sábado (6), a festança dos brothers do BBB 21 contou com muita animação. Com três convidados especiais, os participantes começaram a noite com um super show.

Durante a comemoração, as coisas esquentaram e rolou um beijo entre quatro confinados, o que causou ciúmes em Thaís, já que Fiuk era um dos envolvidos. Confira tudo o que aconteceu no resumo da festa do BBB 21 do DCI.

Festa BBB 21 ontem – Quem cantou?

A agitação da festa ficou a cargo de Pedro Sampaio que deu início a noite com um esquenta e várias batidas animadas que tiraram os brothers do chão. Pouco depois, o cantor chamou Lexa para uma apresentação na caixa de música que separa os brothers dos artistas, devido aos cuidados por conta da pandemia do covid-19.

Depois de Lexa, foi a vez de Luísa Sonza cantar no BBB 21. A gaúcha cantou “Combatchy” e “Modo Turbo“, hit que tem ao lado de Anitta e Pablo Vittar.

Beijo quádruplo no BBB 21

Os brothers se divertiam na pista de dança ao som de Cássia Eller, Fiuk estava abraçado com Juliette e Sarah, quando Gilberto apareceu sugerindo: “vamos beijar”. Os quatros então fizeram uma rodinha e beijaram.

Selinho quádruplo do Gil, Juliette, Sarah e Fiuk Reprodução: Gshow / Rede Globo / Globoplay pic.twitter.com/CPOIDDBht0 — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) March 6, 2021

Thaís com ciúmes de Fiuk

Thaís não gostou de ver o beijo entre Fiuk, Sarah, Juliette e Gilberto. Camilla de Lucas tentou tranquilizar a sister, dizendo que tudo não passou de um selinho, mas a dentista disse: “estou mal”. “Para de ser louca”, disse Viih Tube. “Para você”, rebateu a sister do BBB 21.

“Você ia gostar de ver o Bruno dando selinho?”, perguntou Thaís, citando o namorado de Viih Tube. A youtuber repetiu várias vezes para a dentista “parar” e lembrou a goiana que ela não namora com Fiuk, apenas ficou algumas vezes com o brother no confinamento do BBB 21. “Não cabe a você decidir o que ele quer fazer, para de ser doida”, completou Viih Tube.

“Thaís, não compara, viajou”, disse João. “Sempre foi uma amizade colorida”, alertou Viih Tube. “Você sabia desde o início”, lembrou o professor de geografia. “Você que lute, você se comprometeu a isso”, concluiu a participante do BBB 21.

Thaís roubou selinho de Fiuk

Depois da crise de ciúmes que teve por causa do beijo quádruplo em que Fiuk estava envolvido e os conselhos que recebeu de Viih Tube, Thaís resolveu ainda tentar investir no cantor. A sister do BBB 21 acabou roubando um selinho do filho de Fábio Jr.

