BBB21: Rodolffo expõe traição de Gabriel Medina; assista

Durante a festa desta madrugada do BBB21, Rodolffo conversou com Arthur sobre Gabriel Medina. O sertanejo falou sobre uma conversa que teve com o surfista e fez revelações sobre a vida do atleta. Rodolffo contou que Medina levou bebida escondida para um evento e que pulou a cerca durante um relacionamento.

BBB21

Durante a festa do fim de semana dos brothers, que começou animada com um show de Pedro Sampaio, Lexa e Luísa Sonza, Roldoffo bateu papo com Arthur.

O brother contou sobre uma conversa que teve com Gabriel Medina e revelou coisas que sabia que o surfista tinha feito em um evento. “Bebeu vodka em uma garrafinha disfarçada”, disse o participante do BBB21. “É tipo o Ronaldinho Gaúcho na Sapucaí”, comparou o instrutor de Crossfit.

“{Medina] Comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha”, continuou Rodolffo. “Será que vamos ter essa moral um dia?”, questionou o brother do BBB21.

Rodolffo contando de um evento que o Medina levou bebida escondido e “comeu a mais deliciosa do camarim” e o Arthur perguntando se um dia eles vão ter essa moral também #BBB21#FESTABBB21 pic.twitter.com/ppiCY8g2Db — Revista da Mulher (@rdamulher) March 6, 2021

Gabriel Medina completou 1 ano de casado

Durante o papo que teve com Arthur no BBB21, Rodolffo não comentou se a traição de Medina foi com a atual esposa do surfista, Yasmin Brunet, com quem o atleta acabou de completar 1 ano de casado, ou se foi durante um antigo relacionamento de Gabriel, como com a também surfista Tayna Hanada.

O surfista não se pronunciou sobre o assunto até o momento para confirmar ou desmentir o que foi dito por Rodolffo durante a festa do BBB21.

