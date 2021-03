BBB21: entenda a briga de Juliette e Sarah na madrugada

E parece que logo poderemos não ter mais um G-3 no BBB21. Após já terem rolado alguns desentendimentos entre o trio e algumas reclamações sobre Juliette surgirem em papos de Gilberto e Sarah, agora ficou um climão entre a paraibana e a brasiliense por conta de uma conversa sobre jogo na madrugada desta sexta (5).

Por que Sarah e Juliette brigaram?

Em papo sobre jogo no quarto do novo líder do pedaço, Rodolffo, Juliette e Sarah acabaram soltando farpas. “Agora Sarah, não subestime minha visão de jogo”, disparou a advogada. “Acabei de te dizer ali que Thaís era segunda opção [de voto de Rodolffo], receba nos peitos”, completou.

“Não estou subestimando criatura, o que falei não foi negócio de jogo, foi do meu comportamento, porque a gente pensa e age diferente. Não é visão de jogo”, respondeu a consultora de marketing. Juliette então lembrou de um papo que teve com a sister do BBB21 e em seguida rebateu: “você disse: ‘se eu fizer alguma coisa errada, você fale’. Eu disse: ‘eu tento fazer’. Você disse: ‘eu não te escuto’. Não tem nem dez minutos, a gente estava ali sentada e eu disse para você que a primeira opção dele [Rodolffo] é Carla e a segunda a Thaís, e ele acabou de confirmar”.

“Mas não estou falando de jogo gata. Eu estou falando de comportamento”, afirmou a participante do BBB21. “Eu não falo só de comportamento, fala de jogo, e você não me escuta”, respondeu a maquiadora.

Eita que Sarah e Juliette estão entre tapas e beijos mesmo. Estamos no tapa: #bbb21 pic.twitter.com/BvQkG2dAqF — Sariette tá ON (@soulsisternot_) March 5, 2021

Sarah conversou com colegas sobre Juliette

Mais tarde, depois da discussão com Juliette, Sarah conversou sobre o comportamento da sister com Caio e Rodolffo no quarto do líder. O fazendeiro alertou os colegas que seria perigoso se Juliette por algum motivo ficasse brava com eles e resolvesse mudar de grupo no BBB21, transformando-os em adversários.

Rodolffo comentou sobre o desentendimento entre as duas e Sarah afirmou: “eu não tenho medo de brigar com ela não. Ela tem umas manias de querer cutucar e não quer escutar a nossa opinião”.

Caio chamando a Juliette de doida,

Rodolfo falando que Gil também é boca aberta e Sarah concordando com tudo sem defender os amigos. Esse é o novo G3, infelizmente.#sariette #bbb #TeamJuliette O G3 #BigBrotherBrasil #bbb #paredaofalso #quartodolider pic.twitter.com/yWFR33Mb21 — Sariette no amor e no odio (@privealuana) March 5, 2021

