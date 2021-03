BBB 21: Lumena dá declaração sobre Lucas e Carla

Como ocorre com todos os eliminados do BBB 21, os ex-participantes passam por uma sabatina nos programas da Globo e Multishow. Na noite de quarta-feira (3) foi a vez de Lumena, quinta eliminada da temporada, conversar com os apresentadores Bruno de Luca e Vivian Amorim no programa A Eliminação.

A ex-sister falou sobre sua trajetória no reality show, o relacionamento conturbado que teve com Lucas Penteado, Carla Diaz e opinou sobre quem será o próximo participante a deixar o confinamento.

A psicóloga também falou as reflexões que teve após assistir vídeos de momentos do programa e o que faria diferente no BBB 21 se tivesse a chance.

BBB 21 – Lumena falou sobre Lucas

Durante a entrevista, Bruno de Luca questionou a psicóloga sobre o dia que Lucas Penteado abandonou o programa. A confusão aconteceu após o ator beijar Gilberto e ser questionado sobre sua sexualidade, muito brothers não acreditaram que Lucas era bissexual e o acusaram de usar o pernambucano por jogo.

“Você não acreditou no beijo dele com o Gil? O que aconteceu?”, perguntou o apresentador. “Na verdade, como na festa acontece várias coisas ao mesmo tempo, eu já estava com uma mágoa, um sentimento de muita tristeza por perceber que eu não estava conseguindo acolher ele”, respondeu a ex-sister do BBB21.

“Mas a frase que a gente ouve é que você fala que ele estava defendendo um B.O que não era dele. Você achava que ele não era bissexual?”, rebateu Bruno de Luca. “Não, isso aí foi porque a gente já estava acumulando muitas questões”, justificou a eliminada do BBB 21.

- PUBLICIDADE -

Lumena explica o motivo de ter chorado no ao vivo: "Esse choro fala de muitas dores". #BBBAEliminação@LumenaAleluia pic.twitter.com/kMvosuKP7g — Multishow em 🏠 (@multishow) March 4, 2021

Leia também: veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Lumena

O que Lumena faria diferente?

- PUBLICIDADE -

Durante o programa A Eliminação, do Multishow, os eliminados costumam responder algumas perguntas de fãs do BBB 21. A ex-sister foi questionada: “Lumena, agora que você saiu e viu alguns vídeos. O que você faria diferente e de quem você se aproximaria ou se afastaria?”.

“Me afastaria do Nego Di e acho que me aproximaria muito mais do Gil“, contou a quinta eliminada do BBB 21.

Lumena revela que se afastaria de Nego Di e se aproximaria mais de Gilberto. 👀 #BBBAEliminação #BBB21 @LumenaAleluia pic.twitter.com/wYo2XDOWft — Multishow em 🏠 (@multishow) March 4, 2021

Quem será o próximo eliminado do BBB 21?

“Quem será que vai estar aqui com a gente na semana que vem? Algum palpite Lumena?”, perguntou Bruno de Luca antes do encerramento do programa. “Eu acho que a Carla, pelo que tudo indica do jogo”, respondeu a psicóloga.

“Não falei quem você quer”, comentou o apresentador dando risada. “Estou brincando, no jogo você também acha?”, completou. A recém eliminada do BBB 21 respondeu de forma afirmativa.

- PUBLICIDADE -

Lumena faz sua aposta para o próximo eliminado: Carla Diaz. Será que ela vai acertar? 👀 #BBBAEliminação #BBB21@LumenaAleluia pic.twitter.com/lqU3YhKpvc — Multishow em 🏠 (@multishow) March 4, 2021

Veja também sobre o BBB 21:

DR de Carla e Arthur, novo beijo de Fiuk e Thaís; como foi a festa

- PUBLICIDADE -

O G-3 acabou? Veja quantos seguidores Gil e Sarah perderam