BBB21: público se choca com Projota cantando ao vivo; veja as reações

Durante a festa do líder Rodolffo, na madrugada desta quinta-feira (11), os participantes que são cantores tiveram a oportunidade de compartilhar microfones e o violão no palco feito para o sertanejo no BBB21. Projota resolveu cantar seu hit “Mulher” e uma canção ainda inédita, que o paulista escreveu há pouco tempo.

O que chamou a atenção do público foi como o cantor soou muito diferente de suas músicas gravadas em estúdio e como os brothers do BBB21 reagiram ao vivo de Projota, que contou com alguns erros e momentos de desafinação.

Projota cantando no BBB21

Ainda nas primeiras horas da festa, após terminar de cantar suas músicas, Rodolffo cedeu o palco para Projota. O sertanejo chamou o colega de confinamento para pegar o violão e usar o microfone.

- PUBLICIDADE 1-

Além de cantar “Mulher”, muito conhecida pelo público, o brother do BBB21 apresentou a música “Pássaro”, que escreveu para a esposa.

Leia também: fim de romance e papo comprometedor; veja o resumo da festa

- PUBLICIDADE 2-

Web fez memes sobre Projota cantando

A internet não perdoa nunca não é mesmo? Nas redes sociais, muita gente falou sobre o pequeno show acústico que Projota fez no BBB21. Rolaram piadas, críticas e gente surpresa com a forma que o cantor soa ao vivo. Além disso, muitos fãs do reality show repararam nas reações dos próprios brothers, alguns ficaram com expressões bastante engraçadas durante a cantoria do paulista.

Minha reação vendo o projota cantando foi exatamente essa #BBB21 pic.twitter.com/F04xDKiio4 — eids (@adsiilva) March 11, 2021

- PUBLICIDADE 3..-

Meu Deus Projota? Cantando igual amador no Ídolos 2005 pic.twitter.com/G4W99QZz2K — blanes (@blanes_ef) March 11, 2021

O PROJOTA CANTANDO AO VIVO! MISERICÓRDIA KKKKKKK pic.twitter.com/KR5tCegjXP — pelumbrinha 🌵 (@pelumbrinha) March 11, 2021

- PUBLICIDADE 4.-

Socorro tira o Projota do palco. Tá desafinando horrores #BBB21 pic.twitter.com/7S2oJGKQA6 — Portal Gil do Vigor – BBB21 (@g3bigbig) March 11, 2021

Medo de ir no banheiro de madrugada e me deparar com o projota cantando pra mim #BBB221 pic.twitter.com/wlUdtJv9N4 — Morena Tropicana🌴 (@DudaMontCherry) March 11, 2021

Veja também:

Camilla sensitiva? 3 vezes que a sister previu algo

Veja os melhores memes do paredão falso de Carla Diaz

Falsidade e alvos; veja o que Carla Diaz assistiu no quarto secreto