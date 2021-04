Sarah do BBB corta cabelo e muda visual após reality; veja antes e depois

Após deixar o BBB, Sarah tem sido muito ativa nas redes sociais, a consultora de marketing voltou a ganhar seguidores no Instagram e tem registrado vários momentos da vida pós reality, além de produzir conteúdo como reels e ensaios fotográficos. Recentemente, a ex-sister publicou fotos de seu novo visual, com o cabelo totalmente diferente do que usava no confinamento do Big Brother Brasil. Confira como a brasiliense está agora:

Fotos de antes e depois de Sarah do BBB

Na tarde desta sexta-feira (9), a ex-sister publicou algumas fotos no Instagram. Nas imagens, a consultora de marketing apareceu com um visual totalmente novo, com o cabelo curto e muitas ondas.

Na legenda da foto, Sarah, a oitava eliminada do BBB, escreveu: “que incrível que está sendo tudo isso. Sextamos por aqui com os registros desse ensaio maravilhoso que fizemos ontem! Sei que vocês estavam curiosos para ver o resultado”.

Eliminação do Big Brother

Sarah deixou o BBB no décimo paredão da temporada, como uma berlindas da edição foi falsa, a brasiliense se tornou a nona eliminada e não a décima. Neste paredão, a ex-participante disputou contra Rodolffo e Juliette, e saiu do reality show com 76,76% dos votos do público.

A ex-sister acabou entrando para o quinto do lugar do ranking de maiores rejeições do BBB21. Sarah só ficou atrás de Karol Conká, que somou 99,17%, Nego Di, com 98,76%, Projota 91,89% e Kerline, que teve 83,50% dos votos na primeira berlinda da temporada.

Antes do paredão que a eliminou, Sarah havia voltado de duas berlindas no BBB, o primeiro, que disputou contra Rodolffo e Kerline, e o segundo, que estava ao lado de Nego Di e Fiuk.

