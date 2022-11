Que horas começa O Rei do Gado hoje, dia de França x Austrália (22/11)

O folhetim de Benedito Ruy Barbosa sobre a rivalidade entre as famílias Berdinazzi e Mezenga permanece na grade da TV Globo mesmo com os jogos da Copa do Mundo 2022. No entanto, com algumas alterações. Por isso, é importante conferir que horas começa O Rei do Gado hoje, terça-feira (22), para não perder nada importante da trama.

Que horas começa O Rei do Gado hoje, terça-feira na TV Globo (22)?

Às 18h00 é que horas começa O Rei do Gado hoje, terça-feira (22), na TV Globo. O folhetim vai ao ar logo após a partida entre França x Austrália na Copa do Mundo do Catar, de acordo com a programação oficial da emissora. O novo capítulo terá 35 minutos no total e terminará às 18h35, então cedendo espaço para a novela Mar do Sertão.

O Rei do Gado costumava ter início na faixa das 17h00 no Vale a Pena Ver de Novo, mas começará mais tarde nas próximas semanas por causa dos jogos da Copa do Mundo. Porém, para sua sorte, o folhetim permaneceu na grade, enquanto Chocolate com Pimenta foi retirada, por exemplo.

Apesar de os fãs do folhetim de Benedito precisarem fazer algumas mudanças na agenda para conferir o folhetim mais tarde, a obra de Walcyr Carrasco só volta dia 29 de novembro para as telinhas da TV Globo.

Caso perca a exibição do Rei do Gado na televisão devido o novo horário, após a transmissão, os capítulos são adicionados na Globoplay. O folhetim está com todos os seus capítulos originais disponíveis e adiciona diariamente a nova reedição, do Vale a Pena Ver de Novo.

Que horas começa O Rei do Gado hoje e nos demais dias da semana:

Terça-feira (22): 18h00

Quarta-feira (23): 18h00

Quinta-feira (24): 18h00

Sexta-feira (25): 18h00

O que vai acontecer no capítulo de hoje de O Rei do Gado

De acordo com informações da TV Globo, no capítulo desta terça-feira (22), Bruno deixará Luana (Patrícia Pilar) sob os cuidados de Zé (Stênio Garcia) e Donana (Bete Mendes). Léia (Silvia Pfeifer) vai se irritar com a demora de Bruno (Antonio Fagundes) em voltar para casa e dirá que o marido merece levar chifre mesmo. Em seguida, ela se encontrará com Ralf (Oscar Magrini) em São Paulo.

Liliana (Mariana Lima) e Marcos (Fábio Assunção) vão curtir juntos no iate e pouco depois Bruno não vai gostar de saber que Liliana e Marcos estão juntos. O rei do gado sentirá pena dos sem-terra e perguntará onde está Léia.

Donana pedirá desculpas para Luana e pedirá para ela ficar na fazenda, a mocinha aceitará. Lia (Lavínia Vlasak) e Bruno vão jantar e mais tarde a moça aconselhará a mãe a parar com as idas para São Paulo.

Veja o que aconteceu no capítulo de ontem (21) entre Luana e Bruno:

+Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi em O Rei do Gado?

Jogos da Copa do Mundo de amanhã (23)

Amanhã, a novela o Rei do Gado também começa às 18h00 por causa dos jogos da Copa do Mundo de 2022. Serão quatro partidas exibidas pela TV Globo durante a programação. O dia começa começa com Marrocos e Croácia e termina com uma briga entre a Bélgica e o Canadá.

06h40 - Marrocos e Croácia

09h40 - Alemanha e Japão

12h40 - Espanha e Costa Rica

15h40 - Bélgica e Canadá

