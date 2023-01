Enquete BBB 23: qual participante é o favorito até agora?

O jogo está prestes a começar! Os 22 participantes da nova temporada do reality show foram finalmente divulgados e você já pode escolher para quem vai a sua torcida. Antes mesmo da estreia do programa, que é só no dia 16 de janeiro, queremos saber quem é o seu favorito até agora? Vote na enquete BBB 23 e nos conte suas observações nos comentários!

Enquete BBB 23 - Quem é o favorito?

Camarote

O camarote do BBB 23 terá 10 participantes, dividos entre cinco mulheres e cinco homens. Esta era a revelação mais aguardada pelos fãs do reality show, que sempre ficam curiosos sobre quem foram os famosos que aceitaram o desafio.

A primeira anunciada foi Aline Wirley, cantora de 41 anos que é ex-integrante do Rouge. Durante os anúncios, também surgiram nomes como a atriz Bruna Griphao, a atleta Key Alves, o ator Gabriel Santana, entre outros. O último famoso a ser revelado foi MC Guimê, marido da cantora Lexa. Para quem está torcendo? Vote na enquete BBB 23!

Fred - 33 anos de idade, influencer e jornalista esportivo (SP)

Bruna Griphao - 23 anos de idade, atriz (RJ)

Key Alves - 23 anos de idade, jogadora de vôlei (SP)

Gabriel Santana - 23 anos de idade, ator (SP)

MC Guimê - 30 anos de idade, cantor e compositor (SP)

Aline Wirley - 41 anos de idade, cantora (SP)

Domitila Barros - 38 anos de idade, modelo e miss (PE)

Antonio "Cara de Sapato" - 32 anos, lutador de MMA (PB)

Fred Nicácio - 35 anos, médico e apresentador (RJ)

Marvvila - 23 anos de idade, cantora (RJ)

Pipoca

Os nomes do pipoca despertam uma curiosidade diferente no público. Como eles não são conhecidos, sempre é especulado a personalidade de cada um no jogo, já que ninguém sabe o que esperar. Nesta temporada, serão 12 pipocas no total, sendo seis homens e seis mulheres.

O grupo de anônimos é maior este ano por causa da Casa de Vidro. A temporada ganhou a dinâmica antes mesmo da estreia e quatro competidores brigaram pelo favoritismo do público. No final, Gabriel e Paula foram os escolhidos do público e venceram as vagas extras no elenco. Vote no seu favorito na enquete BBB 23 do Jornal DCI!

Gabriel Tavares - 24 anos de idade, modelo (SP)

Paula Freitas - 28 anos de idade, biomédica (PA)

Cezar - 34 anos, enfermeiro (BA)

Gustavo - 27 anos, fazendeiro (MT)

Larissa - 24 anos, professora de educação física (SC)

Ricardo Camargo - 30 anos, biomédico (SE)

Sarah Aline - 25 anos, psicóloga (SP)

Marília - 30 anos, maquiadora e influencer (RN)

Cristian - 32 anos, empresário (RS)

Bruno - 32 anos, atendente de farmácia (AL)

Tina - 29 anos, modelo e analista de marketing (Angola)

Amanda - 31 anos, médica (PR)

Quem é o favorito até agora para ganhar o BBB 23?

Fred é apontado até o momento como favorito do público pela enquete BBB 23 do UOL. Na votação sobre quem deve ganhar a edição, o ex de Boca Rosa tem 16,56% dos votos e assume a liderança.

Ainda é cedo para definir vencedores, já que a temporada nem começou de fato, mas Aline Wirley briga com o jornalista esportivo pelo topo da enquete. Ela fica em segundo lugar com 13,89% do favoritismo. Quem fecha o Top 3 é MC Guimê, com 9,55% dos votos.

Em seguida, os demais participantes aparecem com: Gustavo (7,86%), Paula (7,64%), Key Alves (5,94%), Bruna (5,31%), Gabriel Santana (5,31%), Tina (3,61%), Gabriel (3,18%), Bruno (2,55%), Fred Nicácio (2,55%), Marília (2,55%), Larissa (2,34%), Domitila (2,12%), Amanda (1,91%), Sarah Aline (1,49%), Cara de Sapato (1,27%), Cezar (1,27%), Marvvila (1,27%), Ricardo (1,27%) e por último Christian (0,64%).

