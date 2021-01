BBB: veja como está a vida de Tati Pink, ex-participante do reality

Participante do BBB 5, Tati Pink cedeu uma entrevista ao site oficial do reality show e relembrou sua passagem pelo programa. Além de citar como foi a edição e a amizade que cultivou com Grazi Massafera e Jean Wyllys durante seu tempo no reality, a pernambucana contou como está sua vida hoje em dia, 16 anos depois de seu tempo como sister.

Relembre participação de Tati no BBB

Tati Pink participou do Big Brother Brasil 5 e quase chegou na final. A pernambucana tinha grande popularidade e ficou em quinto lugar na edição. Durante seu tempo no reality, Tati criou uma grande amizade com Grazi Massafera, vice-campeão da temporada, Jean Wyllys, vencedor do BBB 5, e Sammy Ueda.

Grazi e Tati não se falam mais, mas seguem uma a outra nas redes sociais. A pernambucana revelou que gostaria de entrevistar a atriz para saber como está a vida da ex-BBB atualmente.

Tati tem filhos?

Após 16 anos de sua participação no BBB, hoje Tati tem 40 anos, é casada, e mãe de três filhos: Helena, Miguel e David.

Ex-BBB virou influenciadora

Tati contou que após deixar o reality foi contratada pela Globo para fazer parte do elenco do Zorra Total. “Me mudei para o Rio e me casei com um carioca. Como é que eu posso dizer que não foi maravilhoso?”, disse na entrevista ao portal. A carreira na TV durou 3 anos, depois disso a ex-participante do BBB preferiu voltar para Recife. Hoje, Tati Pink administra três negócios, seu salão de beleza, uma barbearia e o canal no Youtube No Capricho.

“Hoje, eu não preciso mais ir ao salão para fazer cabelo. Entrei no acordo com meu marido para focar no meu canal. Amo mostrar minha família e influenciar as pessoas para o bem. Esse é o meu chamado. Fora que o canal é uma diversão. Cozinho, danço, faço reflexões, falo sobre fé, empoderamento feminino”, contou a ex-BBB. Tati também disse que tem o sonho de apresentar um programa culinário em Recife: “ser a Ana Maria Braga do Nordeste. Já pensou?”

Tati mudou depois do reality?

Não foi só a aparência de Tati que mudou após sair do programa, a influenciadora disse que mudou o comportamento após se assistir no reality show da Globo. “Gostei de me conhecer melhor, porque em um reality você vai se assistir, não tem jeito. Não tem personagem que dure. Parei até de falar palavrão, porque me via depois e achava vergonhoso”, comentou a ex-participante do BBB.

