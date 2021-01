BBB21: Anitta pede que fãs votem em Pocah, Projota e Karol Conká

Pocah, Karol Conká e Projota ganharam uma torcida forte, Anitta foi aos stories do Instagram, na tarde desta sexta-feira (22), para pedir que os fãs ajudassem votando para que o trio fique imune no BBB21.

A votação aberta pela produção do BBB21 no dia do anúncio dos participantes da edição, na última terça-feira (19), determinará 6 participantes imunes, 3 do camarote e 3 do grupo de anônimos, começando assim o jogo já com vantagem. Além da imunidade, os mais votados serão os responsáveis por escolher quem entre os colegas irá para o primeiro paredão da temporada.

Anitta pede votos para colegas no BBB21

No Instagram, Anitta fez dois stories no fim da tarde de sexta-feira (22) para conversar com seu público sobre o reality show global, a cantora pediu ajuda para os amigos Projota, Pocah e Karol Conká.

“Gente, eu não estou acompanhando muito bem, porém acho que está rolando alguma votação de imunidade no BBB21, não sei se é para uma pessoa só ou para várias, mas se meus fãs estiverem aí a toa, não sei se é no Twitter ou site, busca aí, está todo mundo falando disso, [votem] no Projota, para a Karol Conká e para a Pocah, para eles ganharem imunidade”, comentou a carioca.

Como votar no Big Brother Brasil?

A votação para deixar alguns brothers imunes nesta primeira semana de BBB21 está acontecendo no site oficial do reality, seguindo o mesmo processo usado pelo público nas votações para eliminar alguém do programa, e irá imunizar seis participantes, três famosos e três anônimos.

Para votar vá ao site oficial do reality show: gshow.com/bbb. Clique no nome e foto do participante que você quer imunizar, em seguida, se não estiver conectado, faça login em sua conta da Globo, em seguida marque a verificação de captcha e então confirme o voto. Repita esse processo quantas vezes quiser para tentar imunizar os seus participantes favoritos do BBB21. O resultado será divulgado neste domingo (24), no Fantástico.

