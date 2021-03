BBB21: Arthur é boy lixo? 4 vezes que o brother provou que sim

Arthur se interessou por Thaís no começo do confinamento do BBB21, mas como o romance com a dentista não rolou, acabou se envolvendo com Carla Diaz. Em um relacionamento cheio de DRs, altos e baixos, Arthur começou a ser taxado nas redes sociais como “boy lixo”.

Muitos fãs do BBB21 não gostam da forma que o instrutor de crossfit trata a namorada no confinamento. E você, o que acha? Relembre momentos em que o brother não teve boas atitudes no confinamento da TV Globo.

Arthur ignorou relacionamento com Carla no BBB21

Mesmo namorando com Carla Diaz no confinamento, que chegou a se ajoelhar para “pedir a mão” do brother, Arthur conversou com Projota e Viih Tube sobre como a youtuber apresentaria amigas para ele em São Paulo.

A atitude foi criticada por Projota, que mandou o colega de confinamento do BBB21 calar a boca, e chocou Viih Tube, que falou sobre o momento para Thais.

Brother não deu imunidade para namorada

Na semana em que foi vencedor da prova do anjo, Arthur ficou em um dilema, dar imunidade para o amigo Projota ou a namorada Carla Diaz, que estava na reta do líder da semana Rodolffo. O brother preferiu imunizar o amigo e segundo Carla, o crossfiteiro nem chegou a abraçar após a formação de paredão que a colocou na berlinda do BBB21.

Arthur não ligou para desmaio de Carla Diaz no BBB21

Durante a sétima prova do líder da edição, o físico de Carla Diaz não aguentou a pressão da disputa por resistência e a sister foi ao chão. Carla foi ajudada por colegas, como Viih Tube e Juliette, que buscaram água para a confinada e tentaram levantá-la. Arthur estava próximo da namorada, mas não foi até ela para conferir se estava tudo bem.

Carla quase morrendo na prova o Arthur nem aí só querendo vencer Ainda bem que perdeu #BBB21 pic.twitter.com/VnKO4Dj9gy — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 12, 2021

Falou mal de Carla pelas costas

Bravo com algumas atitudes da namorada no BBB21, Arthur falou pelas costas da atriz. Durante uma festa do BBB21, neste sábado (13), a sister questionou o namorado sobre o assunto e perguntou se o crossfiteiro teria falado dela com Gilberto, segundo ela, o pernambucano contou que Arthur disse que a atriz o chamou de oportunista. Arthur confirmou que havia conversado sobre Carla com o doutorando em economia.

