Resumo BBB21: Gil confronta Projota e Nego e aponta manipulação

Após um domingo (7) tenso, que contou com a desistência de Lucas Penteado, dois Big Fones, uma formação de paredão e uma Prova Bate e Volta, a madrugada desta segunda-feira (8) também não poderia ser muito diferente. Continue lendo o resumo BBB21 e fique por dentro do que rolou no reality.

Resumo BBB21

Após a formação do paredão, Sarah e Gilberto conversaram sobre jogo e pensaram em estratégias de como combater o grupo com mais força na casa.

Gilberto confrontou Projota e Nego Di e acusou manipulação de votos. Resumo BBB21.

Sarah também tentou alertar Carla Diaz sobre suas alianças no jogo, a brasiliense contou que Karol Conká falou mal dela várias vezes no confinamento. E também no resumo do BBB21 do DCI: Arthur, Projota e Nego Di conversaram sobre veto e o líder da semana revelou quem ficará de fora da disputa.

Gilberto bateu de frente com Projota e Nego Di

“Vocês falaram para mim com todas as letras que a ideia não era me tirar, que a ideia era outra coisa. Aí hoje chega uma situação em que aconteceram diversas coisas aqui na casa, sou extremamente próximo da pessoa [Arthur] que me colocou no paredão, ele usou a palavra ‘lados’. Se a desculpa era o Lucas, ele não está aqui desde manhã. Então não adianta querer mascarar e querer manipular, porque na minha opinião é uma manipulação sim, distorcendo palavras”, disparou Gilberto.

Em seguida, o pernambucano falou sobre as brincadeiras que alguns participantes ficam fazendo sobre Juliette e acusou novamente os colegas de confinamento de manipulação: “o Brasil está vendo”. Projota negou que tenha combinado de colocar o brother no paredão e disse que seu objetivo era que quem vencesse a Prova do Anjo desse o Monstro para Lucas.

“Meu nome entrou em que parte?”, quis saber Gilberto. “Teve gente que falou que votaria em você, que nem foi eu, inclusive”, respondeu o dono do hit “Ela Só Quer Paz”.

“Foi citado e é isso que eu te falei, tu se colocou nessa posição. Agora, por que o Arthur te indicou? Eu não tenho como saber”, respondeu Nego Di. Mais tarde, em papo no quarto do líder, os brothers falaram sobre a discussão com Gilberto e Projota ironizou: “é muito engraçada essa história de manipulação de votos. Ué não é assim que joga esse bagulho?”.

Projota falando para Gilberto: "Você está condenando nossa manipulação mas estava andando com o maior manipulador da casa." pic.twitter.com/mq4U7hYpk4 — testemunha de Gil do vigor (@faniquitta) February 8, 2021

Sarah alertou Carla sobre Karol Conká

Resumo BBB21: após Karol Conká ser salva do paredão da semana ao vencer a Prova Bate e Volta, a cantora pediu desculpas para Carla Diaz pela briga da festa do fim de semana. Sarah então chamou Carla para conversar e tentou alertar a sister, dizendo que a curitibana já falou muito mal dela na casa: “não foi uma vez, não fui duas, foram várias vezes”.

Sarah diz pra Carla que Karol estava fazendo a caveira dela #BBB21 https://t.co/lTQkkvxA0O — Vai Desmaiar | #BBB21 (@vaidesmaiar) February 8, 2021

Resumo BBB21 – Arthur vai vetar Gilberto

No quarto do líder, em papo na madrugada, após o confronto de Gilberto com Nego Di e Projota, Arthur revelou que irá vetar Gilberto da Prova do Líder, o instrutor de Crossfit comentou que o brother é um perigo por ser “bom de prova”. Nego Di disse que se Gilberto for eliminado no paredão desta semana, que eles deveriam vetar Sarah.

