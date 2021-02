BBB21: veja que horas começa o jogo da discórdia de hoje (15/2)

Segunda-feira é o dia que os brothers falam o que querem na cara um do outro e novas tretas nascem no confinamento. Que horas vai começar o BBB21 hoje (15)? Segundo a programação oficial da TV Globo, o programa ao vivo desta segunda será transmitido a partir das 22h35, logo após a exibição especial da novela A Força do Querer.

O que tem hoje (15/2) no BBB21?

O programa de segunda-feira é reservado para alguns resumos feitos pela edição e o Jogo da discórdia. Apresentado por Tiago Leifert, o programa de hoje (15) relembrará como foi a última no confinamento, como o paredão foi formado e os principais acontecimentos do pós formação de berlinda, mostrando a segunda-feira dos brothers no BBB21.

Em seguida, Leifert conversará com os participantes do BBB21 e então iniciará o Jogo da Discórdia da semana. O tema da dinâmica varia a cada semana e é sempre decidido pela produção. Durante a brincadeira, os brothers precisam responder as perguntas do apresentador e às vezes classificar os colegas de confinamento. A dinâmica sempre gera intrigas e discussões na casa e tem o objetivo de movimentar o jogo.

Qual o tema do Jogo da discórdia de hoje?

A produção não revela o tema do Jogo da discórdia antes do programa da noite, no entanto, uma atitude “suspeita” do perfil oficial do Big Brother Brasil no Instagram pode ter dado uma dica. Desde a noite de domingo (14), a conta tem usado caixinhas de perguntas para que o público responda qual brother do BBB21 falou a frase que está na caixinha.

Essa dinâmica já foi usada no reality show e pode se repetir no Jogo da discórdia desta noite (15). Quando este foi o tema do jogo, os brothers precisaram citar a qual colega a frase dita pelo apresentador pertencia. Vamos aguardar para ver se o palpite está correto.

