Resumo BBB21 (15/2): pós votação tem troca de farpas e reconciliação

A madrugada pós formação de paredão não contou com grandes embates, mas também não foi tranquila. A noite de votação repercutiu na madrugada desta segunda-feira (15). Sarah e Gilberto falaram sobre Pocah, que durante o momento do dedo-duro, precisou revelar que votou no pernambucano. Arthur trocou farpas com Gilberto e tentou se acertar com Fiuk, com quem vem tendo atritos há dias. E falando em Fiuk, o filho de Fábio Jr conseguiu se reconciliar com Juliette. Confira os destaques dos últimos acontecimentos do reality show no resumo BBB21.

Resumo BBB21 – Gilberto e Arthur trocaram farpas

Após a formação de paredão e Gilberto revelar que votou em Arthur, que o vetou da terceira prova do líder da edição, a dupla trocou farpas sobre voto e veto. O instrutor disse que ser alvo do brother o mostrou que seu veto estava correto para sua estratégia de jogo.

“No subconsciente fica: ‘cara, você fez a coisa certa. Agora, se tá certo ou errado, não dá pra saber nunca. Mas tô de boa, volto a falar, cada semana isso aqui muda. Terça-feira muda tudo de novo, por isso eu estou vindo falar, fica de boa”, comentou Arthur.

arthur falando pro gil que está de boa e pra ele ficar bem pic.twitter.com/DzrM7uhTtR — lavadora de louça (@adescancelada) February 15, 2021

Sarah e Gilberto sobre Pocah

Também no resumo do BBB21: Gilberto desabafou com alguns colegas após descobrir que foi alvo de Pocah durante a formação de paredão da noite deste domingo (14). O brother reclamou da justificativa da cantora e Sarah afirmou: “já te falei que não confio nela”. “Você vai ter que relaxar mais, você tá muito tenso com esse negócio de voto. Falo para você porque gosto de você”, aconselhou Caio.

O Gil dizendo q vai votar na Pocah agr, tendo a Karol aí pra perseguir. Caio, ju e Sarah falaram q ele tá muito pilhado com esse negócio de voto e tá msm, tá nem conseguindo pensar mais :/#ForaNegoDi / Gshow / QUE SABOR / Se o Fiuk / Finalmente o Brasil Vídeo: Rede Globo pic.twitter.com/tkdjiP27RY — B.B sdv p gnt comentar do BBB (@eitaababii) February 15, 2021

Resumo BBB21 – Fiuk e Arthur conversaram

Fiuk mostrou estar chateado com Arthur desde a última quinta-feira (11) por ter sido vetado pelo instrutor de crossfit na prova do líder. Segundo o educador físico, por conta de uma brincadeira do cantor que o incomodou. O filho de Fábio Jr acusou o colega de confinamento de ser falso e desde então os dois vem criando uma rivalidade, que foi concretizada pela troca de votos no paredão.

No entanto, após a noite de votação, a dupla conversou na cozinha e tentou se acertar. Ambos disseram que o “telefone sem fio” da casa havia prejudicado o convívio entre eles, já que os dois ouviram algo sobre o outro que não era verdade. A dupla disse que sentaria para conversar e tentar se resolver.

Fiuk e Juliette se reconciliaram

E também no resumo do BBB21: a dupla colocou as cartas na mesa e a paraibana revelou os problemas que estava tendo ao conviver com Fiuk. A sister disse que não votou no brother por ter outros conflitos na casa que a afetavam mais até o momento, mas que o brother poderia ser uma opção, pois não estava conseguindo se entender com o cantor. Fiuk e Juliette conversaram bastante e tentaram acertar as diferenças, o papo terminou em abraço.

Quem está no paredão do BBB21?

Fiuk, Sarah e Nego Di disputam pela permanência no programa. Sarah foi a indicação da líder Karol Conká e teve a oportunidade do contra golpe, a brasiliense então puxou o humorista para o paredão. Fiuk acabou na berlinda por ser o mais votado da casa.

