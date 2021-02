BBB21: veja que horas começa o paredão hoje, terça (23/2)

Mais um dia de eliminação chegou no BBB21! O programa de hoje, terça-feira (23), irá começar às 22h40, segundo a programa oficial da TV Globo, e contará com o resultado do quarto paredão da edição, que está sendo disputado entre Karol Conká, Arthur e Gilberto.

O que tem hoje no BBB21?

Além do resultado do paredão, o programa exibirá os principais momentos do dia dos brothers, principalmente os emparedados da semana, e as novas jogadas dos participantes no confinamento.

Em uma semana normal, a edição desta terça exibiria o resumo do jogo da discórdia, que sempre acontece nas segundas, mas devido a uma mudança no cronograma do BBB21 desta semana, por conta da final do Brasileirão, o programa de hoje exibirá tudo o que aconteceu de importante na festa da líder Sarah, que invés de ser realizada na quarta-feira (24), foi passada para a segunda-feira (22).

Apesar de não contar com o jogo da discórdia tradicional, foi realizada uma mini dinâmica com os emparedados antes da festa ser liberada na área externa do BBB21, o trio respondeu a uma pergunta do apresentador Tiago Leifert sobre a eliminação da noite desta terça (23). A edição de hoje também relembrará este momento, principalmente por ter causado atrito entre Karol e Camilla durante a festa da líder Sarah.

Como está a votação do BBB21?

Até o momento os resultados parciais apontam que Karol Conká será a eliminada da semana. Na enquete “Quem deve ser eliminado?” do Jornal DCI, a sister tem 96,40% dos votos. Em seguida vem Arthur com 2,88% dos votos e Gilberto com apenas 0,72%.

Veja a enquete clicando aqui.

Como votar?

Vá ao site oficial do reality (https://gshow.globo.com), clique em “Quem você quer eliminar?”. Depois clique na foto e nome do participante que você quer ver fora do BBB21, em seguida passe pela proteção contra robôs, o captcha, e então confirme seu voto. Repita o processo quantas vezes quiser.

