Que horas vai tocar o Big Fone? Veja como vai ser o BBB 21 hoje (27/2)

Com curiosidade para saber que horas vai tocar o Big Fone neste sábado (27), como será a dinâmica e como o paredão desta semana do BBB 21 irá ser formado? Vem com o Jornal DCI que a gente te conta tudo o que você precisa saber sobre o reality show:

Que horas vai tocar o Big Fone hoje no BBB 21?

Como informado pelo programa, o Big Fone irá tocar durante o programa ao vivo deste sábado, 27 de fevereiro de 2021. O que será dito pela produção do reality na ligação? O brother ou sister que atender ao telefonema terá que escolher três brothers para a quinta berlinda do BBB 21.

Diferente das primeiras semanas da edição, em que o telefone tocou mais de uma vez, nesta semana o Big Fone irá tocar só esta única vez. Lembrando que o Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Os três emparedados só terão chance de se salvar durante a formação de paredão, amanhã, domingo (28).

Como o paredão vai ser formado?

Além de querer saber que horas vai tocar o Big Fone hoje, muita gente está com curiosidade sobre como será a berlinda desta semana no BBB 21. Será o seguinte: o indicado do líder João poderá salvar um brother emparedado pelo Big Fone da berlinda, ou seja, sister ou brother escolherá um dos três para sair do paredão. A prova bate e volta será realizada entre o mais votado da casa e os dois participantes que foram indicados por quem atendeu o Big Fone.

