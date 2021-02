BBB21: guerra de espuma e punição, veja como foi a festa

A festa desse fim de semana do BBB21 teve início na noite de sexta-feira (26) e seguiu por toda a madrugada de sábado (27) no confinamento. A comemoração contou com muita música e dança, mas também teve bastante papo sobre jogo, troca de farpas, punição, sister fazendo sugestão de voto para o líder da semana e mais. Confira o que rolou de mais importante durante a comemoração no nosso resumo da festa:

Resumo BBB21 – Como foi a festa de ontem?

Os brothers ganharam um show de Thiaguinho, que cantou vários hits e ainda aconselhou os participantes sobre as amizades que estão construindo no confinamento.

Thaís e Rodolffo conversaram sobre a interação na casa. A sister do BBB21 disse que não acredita em lados no confinamento, e sim que se identifica com alguns participantes e outros não. O sertanejo afirmou que foi sincero com a dentista em seus posicionamentos na casa e Thaís disparou: “sendo real, toda a oportunidade que você teve de alfinetar, você me alfinetou. Foi o que você colocou em jogo”.

BBB21 – Brothers foram punidos após guerra de espuma

Os participantes ganharam espuma em spray, mas a brincadeira acabou saindo cara. Depois de realizarem uma guerra de espuma, que acabou sujando o ambiente, algumas comidas e até mesmo a decoração da festa, Fiuk e Camilla de Lucas perderam 50 estalecas cada.

Carla Diaz e Viih Tube trocaram farpas

Thaís não estava se sentindo bem e foi para o quarto cordel desabafar. A sister falou sobre o medo do paredão e o relacionamento que tem com os participantes do BBB21 no confinamento. Viih Tube tentou consolar a amiga falando que o público estava vendo os esforços da dentista. “Com certeza, você é uma mulher incrível. Mas eu não estou entendendo isso, gente”, disse Carla Diaz.

“Ai Carla, você está se fazendo de sonsa, desculpa”, disparou a youtuber. “Sonsa?”, disse a atriz incrédula. “Tá um pouco óbvio, todo dia ela tá meio mal. Se você fizer os cálculos dá para entender”, respondeu Viih Tube. “Eu fiz os cálculos, nossa Viih por que essa grosseria?”, rebateu a sister do BBB21. “Desculpa, eu estou muito estressada hoje. É muita informação, é muita coisa”, disse a influenciadora digital.

“Só que assim como você está querendo defender ela, eu também estou querendo defender e acalmá-la”, disse Carla. “Para mim, não parece muito isso, desculpa”, respondeu a participante do BBB21. “E por que você acha que estou aqui? E você está me chamando de sonsa?”, disse a atriz. “Sonsa no sentido de você não conseguir enxergar que ela pode ir [para o paredão]”. “De verdade, não vejo isso”, respondeu Carla.

Leia também: web compara ex-namorada de Arthur com Carla Diaz; veja fotos

Caio caiu de novo no BBB21

O fazendeiro não está com sorte e após se machucar na quarta prova do líder do BBB21 e ter uma queda durante a festa de segunda-feira (21), o brother voltou a cair. Caio perdeu o equilíbrio das muletas e foi ao chão.

Viih Tube sugeriu voto em Projota

A influenciadora digital aconselhou que João, o líder da semana do BBB21, coloque Projota no paredão. “Se ele voltar líder, ele vai colocar você”, alertou Viih Tube, que também revelou uma conversa que teve com o cantor, a youtuber disse que é provável que ele puxe o professor de geografia para a berlinda em um futuro paredão.

