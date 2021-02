BBB 21: ameaça de agressão? Arthur se revolta com brothers

Durante a festa do fim de semana, na madrugada de sábado (28), Arthur revelou para Carla Diaz que ouviu seu nome sendo citado como alvo por vários brothers do BBB 21. O brother se mostrou revoltado com a situação e reclamou no quarto colorido, em papo o instrutor de crossfit disse gostaria de “ser como era anos atrás” quando, segundo ele, seria expulso na primeira semana do programa por agressão. O participante foi repreendido pelos colegas.

Arthur ameaçou agredir os colegas do BBB 21?

No quarto colorido, na madrugada deste sábado (28), Arthur aparentava estar bravo. O brother estava arrumando a cama quando disparou: “na moral mano, eu queria muito ser a pessoa que eu era dois anos atrás. Eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada”.

“Que isso?”, disse Pocah, chocada com a declaração do instrutor de crossfit. “Que isso Arthur, não viaja”, alertou Projota. “Isso aí tá errado. Não sei o que aconteceu, mas que isso?”, voltou a comentar a sister do BBB 21.

"eu teria saído na primeira semana por ter matado alguém na pancada" ARTHUR É PÉSSIMO #BBB21

pic.twitter.com/o0AnwyZ5kW — 𝐚𝐧𝐲ᵇᵗ (@f0lgada) February 27, 2021

Como foi o papo entre Arthur e Carla Diaz?

Na conversa em que o brother do BBB 21 teve com Carla durante a festa, o instrutor de crossfit mostrou revolta com colegas de confinamento. “Se for para chorar não vai ser a minha mãe, vai ser a mãe dos outros, a minha não”, alertou Arthur.

“Baixa a bola”, aconselhou a namorada do participante no BBB 21. “Tô tranquilo, mas estou puto”, comentou o brother. Carla Diaz então terminou a conversa e deixou o brother na cama do quarto colorido.

O Arthur continua revoltado por ser um possível alvo na votação: "Se for pra chorar vai ser a mãe dos outros, a minha não."

Carla: "Abaixa a bola."

Fiuk

Juliette#BBB21 pic.twitter.com/1x6ScI9Ko7 — ‏ ➰ (@AlineHerondale) February 27, 2021

