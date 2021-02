BBB21: web compara ex-namorada de Arthur com Carla Diaz; veja fotos

Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur, publicou um vídeo no Instagram falando sobre o brother do BBB21. A influenciadora digital falou sobre acusações que o instrutor de crossfit tem recebido e negou boatos. No entanto, o que chamou a atenção do público não foi o assunto do vídeo da modelo e sim a aparência dela, que muitos comparam com Carla Diaz, atual affair de Arthur no confinamento do reality show.

Carla Diaz é parecida com ex-namorada de Arthur?

Nas redes sociais, muitas fotos e vídeos de Hemilly começaram a ser compartilhados ao lado de imagens de Carla Diaz. Piadas como “Arthur terminou com a Carla Diaz para namorar com a Carla Diaz no BBB21” surgiram em todo canto.

As comparações não incomodaram a ex-namorada do brother do BBB21, que afirmou ainda ter carinho pelo instrutor de crossfit. No Instagram, a modelo fez uma enquete perguntando se realmente a achavam parecida com a atriz de O Clone.

olhei rápido e pensei "carla é ex de arthur?" https://t.co/dFAZgbggFF — criatura gay comentando bbb (@oxiimenina_) February 25, 2021

A carla //// a ex do arthur

🤯

Gente ele tem um tipo pic.twitter.com/scggoPiU3I — vai lacrar na casa do karalho lalala (@julycoment) February 25, 2021

NÃO É POSSÍVEL KKKKKKK 🗣🗣🗣

eu to em choque com a semelhança pic.twitter.com/M6PBloFtqa — мαηds | 🦋🎮 (@mandscoments) February 25, 2021

Carla Diaz e Arthur no BBB21

Depois de várias investidas do brother e um “serviço de cupido” de alguns participantes da edição, Carla Diaz cedeu ao romance e começou um relacionamento com Arthur no confinamento. Desde o primeiro beijo do casal, em uma das festas do programa, os dois tem ficado bastante juntos, dormem na mesma cama, trocam carinhos e beijos.

Arthur já chamou Carla para o edredom, mas a sister do BBB21 ainda não quis levar o relacionamento adiante. A dupla também não revelou se pretende levar o affair para fora dos muros do reality show.

Veja fotos da ex-namorada de Arthur do BBB21

E aí, você também acha que Hemilly é parecida com Carla Diaz? Confira algumas fotos da influenciadora digital e conte pra gente a sua opinião.

Hemilly Bellon (Foto: Reprodução/Instagram) Ex-namorada de Arthur do BBB21 (Foto: Reprodução/Instagram) Ex de Arthur se parece com Carla Diaz?(Foto: Reprodução/Instagram) Ex-namorada do brother do BBB21 (Foto: Reprodução/Instagram) Influenciadora namorou participante do BBB21(Foto: Reprodução/Instagram) Anterior 1 De 5 Próximo

