BBB 23: que horas os participantes entram na casa hoje

A espera acabou! O BBB 23 começa hoje, segunda-feira (16), e o público vai finalmente acompanhar uma nova temporada ganhando vida. Aos curiosos de plantão, é importante saber quando, como e que horas os participantes entram na casa hoje e mais novidades da estreia. As duplas formadas pelo público já vão realizar uma prova logo de cara.

Que horas entram os participantes do BBB 23 no confinamento?

A entrada dos brothers e sisters no confinamento do BBB 23 deve ocorrer na tarde desta segunda-feira, como em temporadas anteriores. No entanto, a chegada dos competidores não será transmitida ao vivo pelo pay per view e o público terá que aguardar ansiosamente pelo programa de estreia para conferir os detalhes do primeiro encontro.

Tadeu Schmidt explicou que os brothers entrarão em duplas. O público já escolheu quem jogará ao lado de quem nesta primeira semana de programa e a parceria começará desde a entrada no gramado da casa mais vigiada do Brasil, que ganhou algumas mudanças na decoração.

Como funciona a dinâmica? Os brothers são levados ao confinamento pela produção e já dão início ao jogo de convivência conhecendo os colegas de competição, mas o público só começa a acompanhar tudo a partir do programa ao vivo de estreia. Só depois que o primeiro programa da temporada for ao ar, as câmeras 24 horas da Globoplay serão liberadas para quem acompanha o pay per view.

Por isso, é importante conferir o programa desta segunda-feira, que começa às 22h25, depois da novela Travessia. O apresentador Tadeu Schmidt dará às boas vindas do BBB 23, revelará um pouco sobre cada participante ao público e então mostrará como foi a entrada dos competidores na casa, com as primeiras impressões e tudo de mais importante.

Após o final do programa, que está previsto para ter 1 hora e 15 minutos no ar e acabar por volta das 23h40, as câmeras 24 horas do reality show serão liberadas e o público poderá assistir tudo pela Globoplay.

Programa de estreia terá prova de imunidade

O apresentador Tadeu Schimdt adiantou durante participação no Fantástico de ontem (15) que o programa de estreia do BBB 23 contará com uma importante prova de imunidade. Ela será disputada entre as duplas escolhidas pelo público em votação no Gshow.

A primeira dupla formada da temporada foi Gabriel e Paula, vencedores da Casa de Vidro, os demais foram selecionados pelos fãs do reality show em uma enquete após o anúncio completo da lista de participantes da temporada. A votação consistiu em juntar um pipoca com um camarote.

Ao que tudo indica, a separação de duplas será apenas na primeira semana de jogo. A apresentadora Ana Clara revelou durante o Big Day (dia dos anúncios) que tudo será feito em dupla nos próximos dias, a prova de imunidade, prova do líder e até paredão.

No entanto, o chefão do reality show, Boninho, já deixou claro que a eliminação não será dupla. Após um fã do reality show pedir no Twitter para o big boss cancelar a "eliminação dupla da semana", o diretor escreveu: "quem disse que vai ter?" Com isso, é possível especular que é possível que o primeiro paredão da temporada seja duplo ou quádruplo, porém com só um dos participantes deixando o jogo.

Quem são as duplas?

Gabriel e Paula (vencedores da Casa de Vidro do BBB 23)

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Conheça o elenco do BBB 23:

