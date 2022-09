Enquete A Fazenda 2022: Rosiane Pinheiro merece sair?

Rosiane Pinheiro teve uma semana agitada e agora compete na enquete A Fazenda 2022 com Deborah e Ingrid. A dançarina competiu na prova de fogo da semana, depois passou por momentos de emoção na formação de roça e competiu na prova do fazendeiro. Porém, ela perdeu o chapéu e agora está na segunda roça da temporada.

Rosiane Pinheiro compete na Enquete A Fazenda 2022

 

Rosiane Pinheiro está na roça e compete para ver quem fica na enquete A Fazenda 2022 porque não foi salva por nenhum colega de confinamento durante a dinâmica do Resta Um. Assim, a dançarina acabou se tornando a quarta roceira da segunda berlinda da temporada.

Pouco antes, ela quase conseguiu escapar da roça. Na baia porque perdeu a prova de fogo da semana, ela foi imunizada por Pétala Barreiros, que tinha o poder da chama amarela do lampião do poder em mãos. Por conta disso, Rosiane não podia ser puxada pelo participante mais votado da sede – que nesta semana foi Deborah Albuquerque.

A ruiva teve seus planos frustrados, pois confessou que planejava puxar Rosiane. Desta forma, Deborah acabou puxando Ingrid Ohara e Rosiane se livro. No entanto, não por muito tempo.

Na última dinâmica da noite, o Resta Um, Rosiane não foi salva por ninguém e virou uma das roceiras da semana. Durante a dinâmica, alguns peões se confundiram e pensaram que Rosiane estava imune até o final da formação da roça e não apenas para a “puxada da baia”.

Por conta da falta de atenção dos participantes nas explicações da apresentadora Adriane Galisteu, Rosiane ficou entre os que sobraram na dinâmica. Tiago Ramos, o último a salvar, ficou dividido entre Rosiane e Bia Miranda, mas optou por ajuda a neta de Gretchen.

Quem Rosiane Pinheiro vetou da prova do fazendeiro

Como se tornou a quarta roceira, Rosiane teve o poder de escolher quem ficaria de fora da prova do fazendeiro desta semana. A dançarina optou por tirar Deborah Albuquerque da jogada e a vetou. Assim, sobraram na disputa pelo chapéu Vini, Ingrid e a própria Rosiane.

Em sua 1ª grande chance no reality, Rosiane perdeu prova para Deolane

Rosiane Pinheiro ainda não tinha se destacado no programa. Até um pequeno atrito que a famosa teve com Deborah Albuquerque no começo do reality show não chamou atenção, pois não foi exibida na edição e ficou apenas na memória de quem ao vivo no Playplus.

Por isso, o grande momento de Rosiane chegou no fim de semana, quando ela foi sorteada para participar da segunda prova de fogo da edição. A peoa competiu contra Deolane Bezerra, mas foi mal na disputa e acabou sem o lampião do poder. A advogada derrotou a dançarina por 18 a 5.

Como perdeu a disputa, Rosiane foi direto para a baia. Ela puxou Ingrid Ohara para a acomodação mais precária do confinamento, youtuber que também acabou entre os roceiros durante a formação de berlinda desta semana.

Nesta quarta-feira (28), ela teve a chance de mudar seu rumo no jogo. Porém, perdeu a prova do fazendeiro para os colegas de confinamento e não conquistou a coroa de chefona do programa. Agora, ela depende da ajuda do público na enquete A Fazenda 2022 para permanecer lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem é Rosiane Pinheiro?

Rosiane Pinheiro é atriz, dançarina e repórter. A famosa tem 48 anos de idade e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nos anos 90, quando ainda era adolescente, ela integrou o grupo Gang do Samba. Ao ficar conhecida no país, ela virou capa de revista e foi requisitada em vários programas nas principais emissoras do país.

Na época, ela participou do concurso A Nova Morena do Tchan e ficou em segundo lugar. Rosiane perdeu o posto de dançarina do grupo baiano de axé para Scheila Carvalho, que ficou eternizada pelo trabalho.

Em 2012, ele esteve no O Trio Reality, competição da TV Aratu, filiada do SBT na Bahia – canal em que a famosa também trabalhou como repórter. Rosiane foi campeã da disputa, que teve apenas uma edição até hoje.

Agora, ela compete na enquete A Fazenda 2022 para continuar no programa para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show rural da Record TV.

