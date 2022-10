Enquete + votação: quem é o mais odiado da Fazenda 2022?

Metade da temporada já se foi, mas muitos participantes permanecem no jogo. Entre favoritos e odiados, a casa está dividida entre dois grupos e por isso os fãs do reality show já escolheram seus lados. Entre as torcidas, quem é o mais odiado da Fazenda 2022? A décima quarta edição do programa ainda tem 14 participantes na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 2022

Participantes que continuam em A Fazenda 2022

André Marinho: o cantor já venceu uma prova de fogo e ainda não foi para nenhum roça testar seu favoritismo entre o público. O peão começou o jogo próximo de Iran Malfitano - do grupo B - e por isso foi escolhido duas vezes pelo ator para usar uma das chamas do poder, mas agora ele pertence ao grupo A.

Alex Gallete: o ex-A Casa já foi enviado para a roça por ser rival Vini Buttel, mas conseguiu escapar da votação popular ao vencer a prova do fazendeiro. Sua rivalidade com o peão continuou e ele mandou o modelo para a roça, mas o Ex-De Férias com o Ex foi salvo pelo público.

Bárbara Borges: a atriz criou uma inimizade com Deolane Bezerra na casa e por isso passou a ser adversária da advogada. Suas brigas também se estenderam para outra integrante do grupo A, como Bia Miranda. A peoa acabou na quarto roça da edição, mas foi salva pelo público.

Deborah Albuquerque: a ruiva começou o jogo já com rivalidades. Logo nos primeiros dias de programa, a famosa foi acusada de ameaçar expor a vida de Pétala Barreiros para um jornalista de fofoca, por conta de uma conversa que teve com Moranguinho. Por isso, foi alvo de Deolane Bezerra e até os hoje as duas se odeiam.

Deolane Bezerra: um dos principais nomes da edição, a loira é líder do grupo A e tem vários aliados na casa. Ela não tem papas na língua e já se envolveu em diversas confusões do programa. Amada por uns e odiadas por outro, será que a peoa assume o topo da lista de quem é o mais odiado da Fazenda 2022? Vote!

Iran Malfitano: o ator é o participante que mais venceu provas de fogo até agora. Ele foi campeão do lampião do poder duas vezes. Primeiro, ele escolheu ficar com o poder de iniciar a dinâmica do Resta Um, o que o manteve salvo em uma roça. Na segunda vez que venceu, escolheu a chama que dava o poder de voto com peso dois.

Kerline Cardoso: a ex-BBB 21 jogou para lá a maldição de ter sido a primeira eliminado do reality show da Globo e tem se mantido no jogo, mas nunca caiu em uma roça até agora. Ela é uma das líderes do time B e sua primeira vitória em prova foi em uma disputa pelo lampião do poder. Rival do grupo A, Kerline é quem é o mais odiado da Fazenda? Opine na enquete!

Lucas Santos: o ex-Carrossel é o único participante que conquistou o chapéu de fazendeiro duas vezes. Ele venceu a disputa na primeira semana de programa ao lado de Pelé Milflows - que ficou imune, mas não se tornou fazendeiro - e depois ganhou novamente a prova quando foi parar na quinta roça por sobrar no Resta Um.

Mulher Moranguinho: a peoa é integrante do grupo A e ainda não pisou na roça. Ela tem amizade com Deolane e Pétala desde o começo da edição e foi responsável pela "fofoca" que começou a rivalidade entre Deborah e Deolane, já que contou que a ruiva disse ter detalhes da vida pessoal da influencer.

Ruivinha de Marte: a tiktoker é do time B e já brigou com Deolane Bezerra e Lucas Bezerra no confinamento. A jovem ainda não foi para nenhuma roça. Em uma das formações de berlinda, a ruiva foi uma das mais votadas da noite, mas foi superada por Deolane nas indicações, por isso se livrou da disputa por permanência.

Pelé Milflows: o rapper é do time B e já venceu uma prova do fazendeiro - que lhe deu imunidade e não cargo por ser em dupla - e uma prova de fogo. Ultimamente, o peão disse estar com saudade da família e mostrou descontentamento com o confinamento, até falando que gostaria de sair. Quem é o mais odiado da Fazenda? Opine na enquete.

Pétala Barreiros: a influenciadora digital é um dos principais nomes do Grupo A e é protegida de Deolane Bezerra. Depois de uma confusão com Deborah, a peoa chegou a bater o sino, mas após conversar com a produção não deixou o jogo

Vini Buttel: o peão já foi fazendeiro da semana e retornou de uma roça da temporada. Ele é do grupo A e já brigou com vários participantes, sendo grande rival de Alex Gallete. Em parciais, ele não é citado como quem é o mais odiado da Fazenda 2022 e é apontado como um dos favoritos da edição.

Divisão de grupos

Depois de algum tempo de confinamento, a movimentação da casa seguiu para uma divisão bem estabelecida entre os participantes. Com muitos rivais, os participantes se dividiram entre Grupo A e Grupo B.

Nas formações de roça da temporada, é possível perceber que cada time escolhe um alvo no grupo adversário para votar. A dinâmica tem se repetido e a rivalidade entre eles não parece ter volta. Por enquanto, Thomaz Costa foi o único que mudou de alianças.

Primeiro do time A, o ator passou a ser integrante do grupo B quando começou a se relacionar com Tati Zaqui. A rachadura no time de Deolane Bezerra causou uma grande confusão na casa e o ator pediu para sair pouco depois, sendo eliminado pelo público na quinta roça.

André Marinho foi um dos participantes que era considerado "flutuante" e demorou para se aliar. Quando escolheu seu lado, acabou ficando com os integrantes do grupo A.

Grupo A - Deolane Bezerra, Moranguinho, Pétala Barreiros, Bia Miranda, Vini Buttel, Lucas Santos e André Marinho. Rosiane foi eliminada e Tiago expulso.

Grupo B - Alex Gallete, Deborah Albuquerque, Bárbara Borges, Kerline Carsoso, Pelé Milflows, Iran Malfitano e Ruivinha de Marte - Tati Zaqui, Thomaz Costa e Ingrid Ohara eliminados. Shayan foi expulso.

Quem é o mais odiado da Fazenda 2022 entre os participantes que continuam no jogo? Vote!

