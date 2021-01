BBB21: veja o que é verdade ou mito sobre os participantes

Para aproveitar os dias que estão passando no hotel do pré-confinamento, para garantir que ninguém entre doente por causa do covid-19 na casa, os brothers e sisters do BBB21, que tiveram seus nomes revelados na última terça-feira (19), seguem respondendo uma série de perguntas no Diário de Confinamento, uma espécie de momento no confessionário, momento que os participantes do programa realizam todos os dias durante o confinamento.

No novo Diário de Confinamento publicado pela produção, os participantes do BBB21 fizeram uma brincadeira de “verdade ou mentira”. O brother ou a sister passava algumas informações e em seguida contava o que era falso e o que era verdadeiro sobre si.

BBB21 – Arthur

Um dos brothers do pipoca que foi escolhido para ser imunizado, Arthur soltou três informações a serem reveladas verdadeiras ou falsas: é bagunceiro, pai de dois filhos e quando passou na universidade particular para fazer Educação Física, também passou em uma federal para Engenharia.

O instrutor de crossfit revelou que a única informação falsa era o comentário que fez sobre ter filhos, as outras duas informações são verdadeiras.

Karol Conká

A cantora contou três histórias e desafiou o público a descobrir qual das três era mentira: na primeira a participante do BBB21 contou sobre uma visita de Rihanna ao Brasil, ela disse que esteve com fãs da cantora no lado de fora do hotel, esperando para tentar tirar uma foto com Rihanna, mas que foi reconhecida e acabou tendo que atender aos fãs enquanto a cantora ia embora do hotel. Em seguida, Karol disse que após escalar uma montanha com os amigos, ficou tão emocionada que fez xixi nas calças. E terceiro, a curitibana contou sobre um dia estava em que estava em um carro com o irmão quando uma aranha apareceu em seu chapéu, assustado ela desceu do carro e no meio do trânsito tirou toda a roupa para se livrar da aranha. Qual dessas histórias você acha que é mentira?

A sister do BBB21 revelou que a segunda história, sobre ter feito xixi nas calças é a falsa, já que tem muito medo de altura e nunca escalou uma montanha com os amigos.

Caio – BBB21

Caio falou sobre seu relacionamento com Waleria Motta, e revelou que está em uma união estável, por isso às vezes a chama de esposa e outras vezes de noiva. As três informações passadas por Caio foram: está em um relacionamento há 6 anos, é ciumento e se envolveu em confusão em um show por causa de ciúmes. O brother contou que a mentira é a última informação.

Carla Diaz

Para a sessão de verdade e mentira, a sister do BBB21 escolheu quatro informações: “meu nome é Carla Carolina Moreira Diaz, tenho 30 anos, 1,70 de altura e amo chocolate. O que será que é verdade, o que será que é mentira? Descobriram?”.

“É óbvio que 1,70 eu não tenho né”, contou a atriz, que revelou que tem ‘Carolina’ no nome por conta da mãe ser apaixonada pela autora Cora Coralina e que quase ganhou o nome de Cora.

João Luiz

As três informações que o professor de geografia passou para a brincadeira de verdade x mentira foram: “já menti que eu era uma pessoa para entrar em uma festa, segunda, já quase morri afogado em uma parque aquático. Terceiro, já participei de uma competição de triatlo moderno”.

Qual foi a mentira contada pelo participante do BBB21? Conseguiu descobrir? João revelou que nunca participou de uma competição de triatlo: “não sei nadar direito, não sei andar de bicicleta direito, seria impossível”.

Camilla de Lucas

A influenciadora comentou três fatos sobre ela para o público descobrir qual a mentira: primeiro a carioca disse que largou a faculdade de Contabilidade para focar em seu trabalho na internet. Em seguida disse que tem mais 1,10 altura apenas de perna e a terceira informação foi que Camilla é fluente em espanhol por causa de RBD.

“Não sou fluente em espanhol, só sei cantar as músicas do RBD, mas de resto só derrota”, contou a participante do BBB21.

Arcrebiano

O brother disse que é persistente, muito tranquilo, principalmente quando está com fome, e sincero demais. Na hora de revelar a informação falsa, comentou: “quem dera eu fosse essa pessoa, fico até um pouco descontrolado quando estou com fome, nem eu me aguento”.

Pocah

“Sei mexer os peitos igual aquele cara do filme As Branquelas, odeio frutos do mar e quase morri afogada duas vezes quando era criança. Qual é a mentira?”, comentou Pocah. A funkeira revelou que a mentira era a informação sobre frutos do mar.

Juliette – BBB21

A advogada disse que: já foi professora de inglês, pilota moto desde muito nova e que inclusive já sofreu acidentes e é sonâmbula. Após fazer suspense, revelou que a mentira é que já deu aula de inglês, pois não sabe a língua.

Nego Di

Qual a mentira sobre o humorista: foi pai aos 19 anos, já trabalhou em mais de 25 empregos diferentes e já quase foi jogador de futebol? Se você disse que ele não chegou a quase ter uma carreira no esporte, acertou.

As três informações da sister foram: cursou design moda na Universidade Federal, já praticou mais de 10 esportes e já fez curso de atriz no Rio de Janeiro. A mentira é que a modelo nunca estudou atuação. Acertou?

Lucas Penteado

Qual a mentira? O ator disse que faz coleção de sachê de molho, a mãe vive brigando com ele por colocar o dedo no nariz e repetiu o terceiro ano 3 vezes.

O participante do BBB21 contou que nunca repetiu o terceiro ano na época da escola.

Lumena – BBB21

Lumena acabou não deixando o suspense e revelo logo no começo que suas informações verdadeiras eram: já morou em três estados do Brasil e é bagunceira.

Rodolffo

O cantor sertanejo não passou três informações, como os colegas do BBB21, apenas disse duas coisas: é muito sincero e gosta de confusão. Rodolffo revelou que a verdade é que é bastante sincero.

Gilberto

Já foi noivo duas vezes, ama pirão e já foi de coro de um grupo de música erudita. Qual a mentira de Gilberto? O doutorando em economia e agora participante do BBB21 revelou que não é fã de pirão.

Viih tube – BBB21

“Tenho 20 anos, meus pais são casados, sou um pouco insegura. Qual você acha que é mentira?”, comentou a youtuber. Viih Tube revelou que é a mentira que contou foi sobre os pais, já que eles são divorciados desde que a atriz era adolescente.

Thais – BBB21

Qual a mentira sobre Thais: já teve um namorado por um mês, já foi pedida em casamento e já viajou para outro estado sozinha para encontrar uma pessoa. “Então, a mentira é que nunca fui pedida em casamento“, revelou a cirurgiã dentista.

Projota no BBB21

Projota é: daltônico, não tem medo de barata ou não come queijo? O cantor contou que tem pavor de barata.

Sarah – BBB21

Qual a mentira sobre Sarah: já foi motorista de aplicativo, já foi recepcionista em um cassino ou já pegou com carona com um caminhoneiro para fazer uma viagem? A segunda informação sobre a sister era a mentira, Sarah revelou que não foi recepcionista e sim garçonete em um cassino quando morou nos Estados Unidos.

Fiuk

Conhece bem o Fiuk? Qual é a mentira então: é nervoso, briguento, qualquer coisa chora, é sensível ou é um pouco inseguro? “Não sou briguento não gente”, revelou o cantor.

