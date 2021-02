BBB21: Karol ganha prova do líder e público vê manipulação

A segunda vez em que Karol Conká venceu uma prova no BBB21 é também a segunda vez que o resultado de uma disputa da edição gerou polêmica nas redes sociais. Após a cantora ser coroada campeã da prova do líder desta quinta-feira (11), fãs do reality acusaram o programa de manipulação, até o nome de Boninho foi citado.

Na disputa, a cantora foi a última a escolher a palavra com que ficaria, e para sua sorte, Karol escolheu a palavra certa para ter a liderança nas mãos. Como a dona do hit “Tombei” mal pestanejou na hora de escolher a palavra correta, algumas pessoas que assistiam ao momento ficaram desconfiados se a participante do BBB21 foi ajudada apenas pela sorte.

Produção do BBB21 é acusada de manipulação

Na disputa de sorte que os brothers realizaram na noite de quinta-feira (11), todos ficaram em uma plataforma com uma palavra escrita com latinhas de refrigerante, ao decorrer de 15 rodadas, cada brother podia escolher, apenas uma vez, em qual palavra gostaria de ficar. Com o colete de número 15, Karol foi a última a jogar e escolheu a palavra “otimismo”, que dava a vitória a quem estivesse na plataforma ao final da prova.

Após o resultado da disputa ter Karol como campeã, muita gente se revoltou na web, acusações de que a produção do BBB21 teria ajudado a sister surgiram aos montes nas redes. Boninho foi citado e muitos fãs do reality especularam que Karol Conká já foi para a prova sabendo a palavra que deveria escolher para vencer a liderança da semana.

Eu agora depois dessa prova manipulada. Boninho, você já foi melhor. #BBB21 NAO KAROL Obrigado Boninho pic.twitter.com/Ora3ceiZ4J — ʰᵉᵐᶦˡʸ 🕵️‍♀️ (@owwhemi) February 12, 2021

o brasileiro depois de assistir mais uma prova manipulada: pic.twitter.com/pnFNqEGCF8 — GAGA IN SPACE 2015 (@kaiiquejorge) February 12, 2021

Evidências de que essa prova foi manipulada! Eu não acredito #bbb21 pic.twitter.com/w6fvlyBnK8 — Rogério Figura (@Rogeriofigura) February 12, 2021

eu não gosto de manipulação não viu boninho #BBB21 pic.twitter.com/COa3bEQQB0 — carol⚘| escrevendo | 📺: B99 (@bkaherrera) February 12, 2021

Karol já foi acusada de trapacear no reality

No último domingo (7), Karol foi acusada de roubar na prova bate e volta, que salva um participante da berlinda do BBB21, mas a produção do programa se pronunciou e informou que o resultado da disputa continuava valendo, já que eles não haviam detectado trapaça.

Ambas ocasiões geraram revolta em quem acompanha o BBB21 e acabaram parando nos trends topics do Twitter como assuntos mais comentados do momento.

