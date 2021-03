BBB21: líder da semana, Arthur já sabe quem vai indicar ao paredão

Arthur venceu a nona prova do líder do BBB21, na noite desta quinta-feira (25), e já está conversando sobre jogo. Em papo com colegas de confinamento, o instrutor de crossfit já revelou em quem irá seu voto na formação de paredão deste domingo (28). Confira quem está na mira do brother:

Quem o líder da semana vai indicar ao paredão do BBB21?

Em conversa na área externa com Gilberto e Sarah, Arthur revelou que seu voto será em Juliette e que a sister já sabe. O crossfiteiro disse que a informação não é novidade para a paraibana pois a estará indicando na berlinda por ter sido alvo de voto da sister durante algumas semanas do confinamento.

Arthur frisou que a única forma de Juliette se salvar é com a imunidade do anjo, mas Gilberto afirmou que ninguém na casa dará o colar do anjo para a maquiadora. Sarah revelou que ainda não sabe em quem vai votar na formação da nona berlinda do BBB21 e Arthur pediu para que a brasiliense e o pernambucano conversem com ele sobre o assunto durante a semana, pois além de Juliette, tem outros alvos na casa, como João, que votou nele na semana passada.

Como assistir a formação de paredão?

Como a noite de votação acontece durante o programa ao vivo de domingo, que é exibido na TV aberta, você tem duas opções gratuitas para assistir a formação de berlinda, sem a necessidade de ter que ficar procurando por sites piratas.

A forma mais simples e tradicional de assistir aos programas diários do BBB21 é pela televisão, sintonizando no canal Globo.

é pela televisão, sintonizando no canal Globo. Se não tiver uma televisão disponível ou preferir assistir por um computador ou celular, você pode recorrer a plataforma streaming da emissora, a Globoplay. Para ter acesso ao pay per view do BBB21 24 horas é necessário ser assinante, porém, para assistir apenas ao programa ao vivo, não. Para ter acesso ao conteúdo gratuito você só precisa realizar um cadastro usando seu facebook ou conta google e então clicar em “Agora na TV”, nas abas superiores do site, ou nas laterais se estiver no aplicativo.

