BBB21: veja que horas começa o paredão hoje, terça (2/3)

Estamos em dia de eliminação! Mais um brother ou sister se despedirá do confinamento do BBB21, Lumena, Projota ou Arthur, quem será que sai? Hoje, terça-feira (2/3), o programa irá começar às 23h00, segundo o cronograma oficial da TV Globo. Antes da edição desta terça, serão exibidas as novelas Amor de Mãe e A Força do Querer.

Para assistir ao programa apresentado por Tiago Leifert é preciso ter uma televisão com acesso ao canal Globo, ou uma conta na plataforma streaming da emissora, o Globoplay, que exibe 24 horas a programação da Globo e o confinamento do BBB21.

O que tem hoje no Big Brother?

Hoje tem resultado de paredão no BBB21, momento mais importante da noite, descobriremos se o eliminado da semana será Lumena, Projota ou Arthur, que estão lutando pela permanência na quinta berlinda da edição.

O programa desta terça (2) também irá exibir o resumo do jogo da discórdia, que aconteceu na noite de segunda (1), os principais acontecimentos pós dinâmica e os destaques do dia dos brothers do BBB21.

Também haverá os VTs dos emparedados e os quadros especiais exibidos nos dias de paredão, como o C.A.T BBB21, apresentado por Rafael Portugal, e um compilado com alguns memes sobre o programa.

Como está a votação do BBB21?

Até o momento a disputa está acirrada entre Lumena e Projota. Na consulta feita na manhã desta terça na enquete “Quem deve ser eliminado” do Jornal DCI, o cantor aparece com 49,19% e a psicóloga com 48,33%. Arthur está longe da zona de perigo e tem apenas 2,48% dos votos da enquete.

BBB21 – Como votar?

Vá ao site oficial do programa no endereço: https://gshow.globo.com. Em seguida clique “Quem você quer eliminar?”, os nomes e fotos dos emparedados irão aparecer. Clique em quem você quer ver fora do BBB21, em seguida passe pela proteção contra robôs, o famoso captcha, e então confirme o voto.

