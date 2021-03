BBB21: veja que horas começa a formação de paredão hoje (14/3)

O BBB21 de hoje, domingo (14/3), vai começar a partir das 22h40, logo após o Fantástico, segundo a programação oficial da TV Globo. O programa de hoje contará com a aguardada formação do sétimo paredão da edição, que deixará três brothers em perigo de despedir do reality show.

Veja o que mais vai acontecer na edição deste domingo do BBB21, como a berlinda será formada nesta semana, e se haverá prova bate e volta para salvar alguém da disputa pela permanência no programa.

O programa apresentado por Tiago Leifert vai apresentar os principais momentos do fim de semana dos brothers, os destaques do dia de hoje e o resumo da festa do fim de semana, que começou na noite de sábado (13) e seguiu por toda a madrugada de domingo (14).

Além da comemoração, entre os principais acontecimentos do dia, será exibido o almoço do anjo. Projota foi o vencedor da disputa pelo anjo no BBB21 e vai poder convidar dois colegas para uma refeição especial enquanto recebe uma mensagem em vídeo da família.

E claro, o principal acontecimento desta noite será a formação do sétimo paredão do BBB21, não se esqueça que o programa começa as 22h40 para não perder nada da noite de votação de berlinda!

Entenda como o paredão vai ser formado

Quatro participantes do BBB21 serão emparedados, três pelos votos da casa e um pela mão do líder Fiuk, que será o primeiro da noite a votar. A ordem será: imunidade do anjo de Projota para algum colega do BBB21, indicação do líder Fiuk e então votação da casa colocando os três mais votados na berlinda.

Após determinado os quatro emparedados da noite, os três votados da casa poderão participar de uma prova bate e volta, alguém se salvará da berlinda da semana do BBB21 e então o sétimo paredão da temporada estará formado.

Tiago Leifert dará 30 segundos para cada emparedado justificar sua permanência na casa e então a votação no site oficial do BBB21 será liberada.

Quem está no paredão do BBB21?

Em algumas semanas, a formação de berlinda da semana já inicia com alguém no paredão devido a alguma dinâmica, como big fone, regra da prova do líder, etc, no entanto esta semana não é uma delas. Ninguém está no paredão até o momento.

Fiuk está imune por ser o líder da semana e Rodolffo continua com sua imunidade da liderança da semana do paredão falso, apenas eles estão totalmente livres da berlinda e podem ficar tranquilos nesta formação de paredão do BBB21 até o momento.

