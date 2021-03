Como está a votação do BBB 21: veja a parcial da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Na noite de ontem, domingo (21), o oitavo paredão da temporada foi formado, colocando Rodolffo, Carla Diaz e Fiuk em perigo. Caio foi sortudo e apesar de ser o participante mais votado da casa, conseguiu escapar da berlinda ao vencer a prova bate e volta. Quem será que vai ser eliminado na próxima terça-feira (23)? Veja como está a votação do BBB 21 até agora segundo segundo a parcial da enquete do Jornal DCI.

Enquete – Veja como está a votação do BBB 21

Até o momento a disputa está acirrada e pode trazer surpresas para alguns fãs do programa. De acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”, na consulta feita na manhã desta segunda-feira (22), Carla Diaz é a participante com mais chances de ser eliminada do reality show da Globo. A atriz tem 51,65% dos votos na enquete até o momento.

Porém, apesar de Carla Diaz estar na frente, Rodolffo não está totalmente fora de perigo, o sertanejo soma 42,44% da enquete até agora. Como está a votação do BBB 21 em relação a Fiuk? O cantor está em último lugar na parcial, com apenas 5,91% dos votos da enquete, o que significa que o filho de Fábio Jr. não deve deixar o confinamento nesta semana.

Como votar no Gshow

Para eliminar alguém do Big Brother Brasil, o processo não é complicado. O que é necessário? Entrar no site oficial do reality show, no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/ e criar uma conta no site, caso ainda não tenha. É possível criar um login de acesso usando o perfil do facebook ou conta google.

E se você não tem interesse em apenas saber como está a votação do BBB 21, mas se interessa também em fazer parte do processo de eliminação de alguém, é só seguir o passo a passo: após estar logado em sua conta no Gshow, vá em “Paredão: vote para eliminar”, selecione o nome e foto do participante que você quer fora do programa, passe pela verificação de robôs e confirme seu voto.

