Eliminados do BBB no Domingão do Faustão; veja o horário

Projota estará no programa de Faustão no próximo domingo (21) para falar sobre sua participação no BBB21. O brother deixou o confinamento na noite de ontem, terça-feira (16), após receber 91,89% dos votos no sétimo paredão da edição. Segundo Boninho, que respondeu um fã do reality show no Instagram, todos os participantes eliminados do BBB a partir de agora estarão sendo entrevistados no Domingão do Faustão.

Que horas começa o Domingão do Faustão com os eliminados do BBB?

Segundo a cronograma oficial da TV Globo, o programa de Fausto Silva começa às 18h05 todos os domingos. Após três décadas na emissora, Faustão deixará a frente do programa de domingo no fim de 2021, quando seu contrato chegará ao fim. Por isso, os participantes do Big Brother Brasil deste ano serão os últimos brothers e sisters do reality show a serem entrevistados pelo apresentador.

Leia também: veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Projota

Como assistir?

Para assistir a entrevista de Projota e os demais eliminados do BBB no Domingão do Faustão, há duas formas:

Na TV aberta, diretamente do canal Globo, é só sintonizar no horário do programa e pronto.

Ou na Globoplay, plataforma streaming da emissora. Para assistir aos programas da Globo na plataforma não é necessário ter uma assinatura, apenas um cadastro gratuito. É necessário apenas logar sua conta e ir na opção “Agora na TV” para assistir as entrevistas dos eliminados do BBB no programa de Fausto Silva.

