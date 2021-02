Queridômetro BBB 21: veja quem ganhou emoji de cobra hoje 9/2

O queridômetro desta terça-feira (9) do BBB 21 já foi divulgado. Após um Jogo da Discórdia tenso e cheio de acusações, na noite de segunda (8), foi possível ver os reflexos da dinâmica na forma que os brothers avaliaram os colegas de confinamento.

Nego Di acordou “venenoso” e resolveu atacar alguns participantes. O humorista distribuiu o emoji de cobra para quatro colegas no queridômetro do BBB 21: Sarah, Juliette, Gilberto e Arcrebiano, no momento seus inimigos no jogo. Karol Conká não tem agradado todos, a sister recebeu quatro emojis de bomba, distribuídos pelos colega: Carla Diaz, Gilberto, Juliette e Sarah.

Além disso, Gilberto não tem agradado Rodolffo, o pernambucano foi o único a receber um emoji de carinha feliz, todos os participantes ganharam um “coração” do sertanejo.

Como foi o queridômetro do BBB 21 hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Todos os dias os brothers do reality show da Globo distribuem emojis para os colegas de confinamento para simbolizar o que cada um pensa sobre os colegas e como estão as relações na casa.

Algumas horas após o raio-x, momento em que os participantes escolhem os emojis dos colegas, o programa divulga quem recebeu o quê e quais representações cada brother escolheu para os colegas no queridômetro do BBB 21.

Veja também:

Caio é acusado de maus-tratos e revolta web; equipe do brother nega

Lucas participa do ‘Encontro’ com Fátima e revela torcida por Juliette

Entenda porque equipe de Arcrebiano pede a saída dele do reality

Brothers ganham emojis de vômito nesta segunda 8/2