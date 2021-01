VÍDEO: assista The Weeknd no 1º comercial do Super Bowl

Nesta sexta-feira (8), The Weeknd divulgou o comercial, patrocinado pela marca Pepsi, que estrelou para divulgar sua apresentação no Super Bowl 2021, que acontecerá em fevereiro. O vídeo mostra diversas pessoas em diferentes lugares cantarolando o hit Blinding Lights, lançamento de 2019.

No fim do comercial, The Weeknd aparece em um carro surpreendendo um segurança. Em seguida, uma pergunta aparece na tela: “você está pronto?”, citando a apresentação do cantor no intervalo do campeonato de futebol americano.

O artista publicou o vídeo em sua conta oficial do Twitter. Assista ao comercial com The Weeknd:

Confira a versão completa de Blinding Lights de The Weeknd:

Quando vai acontecer o Super Bowl?

O tão aguardado domingo para os fãs de esporte será no dia 7 de fevereiro. O Super Bowl é disputado no primeiro domingo de fevereiro desde 2004. O show de The Weeknd acontecerá durante o intervalo.

O show de The Weeknd terá público?

Devido à pandemia do covid-19, muito se perguntou se o Super Bowl desse ano, e o show de The Weeknd no intervalo, contaria com a presença de público. O porta-voz da NFL, responsável pelo evento, Brian McCarthy, sinalizou em outubro de 2020 que o Super Bowl deve ter a presença equivalente a 20% da capacidade total do estádio. “Houve 19 times autorizados para sediar jogos da temporada regular com público. A média de ocupação tem sido em torno de 20%, com todos os torcedores usando máscaras. Entre os cenários que estamos trabalhando está uma capacidade em torno desse número, mas pode aumentar”, disse Brian.

