O Brasil pode ser eliminado hoje da Copa se perder para Camarões?

Entenda o cenário do Brasil na Copa do Mundo do Catar com o duelo nesta sexta-feira, 02 de dezembro

Depois de vencer Sérvia e Suíça, a Seleção Brasileira enfrenta nesta sexta-feira, 02 de dezembro, a equipe de Camarões, o terceiro adversário no grupo G da Copa do Mundo do Catar. Mesmo que esteja na liderança, o torcedor quer saber se o Brasil pode ser eliminado hoje da Copa se perder para a seleção africana.

Brasil pode ser eliminado hoje na Copa do Mundo?

Não, o Brasil não pode ser eliminado hoje se perder para Camarões. Pode respirar torcedor tranquilo torcedor, a equipe canarinho já está garantida nas oitavas de final.

Na primeira rodada, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0, gols de Richarlison. Na segunda, ganhou da Suíça por 1 a 0 no placar, com gol de Casemiro no segundo tempo. Com duas vitórias, garantiu a vaga nas oitavas.

Os brasileiros têm 6 pontos em primeiro lugar no grupo G. Com esse resultado, já está classificado para as oitavas e não pode mais ser desclassificado. O jogo desta sexta-feira entre Brasil e Camarões vai servir apenas para definir a posição em que a Seleção Brasileira vai fechar a fase de grupos.

Além disso, dá para saber também quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final. Se terminar em primeiro lugar, vai jogar contra Uruguai, segundo do grupo H. Mas caso encerre a sua participação em segundo, aí vai enfrentar Portugal, líder da chave H.

Quem vai ser o adversário do Brasil nas oitavas?

A Seleção Brasileira pode enfrentar nas oitavas de final Portugal ou Uruguai, os dois classificados no grupo H em primeiro e segundo lugar respectivamente.

Como manda o chaveamento, se o Brasil fechar a fase de grupos em primeiro, vai jogar contra Uruguai. Mas se garantir-se em segundo, aí terá pela frente Portugal de Cristiano Ronaldo.

O resultado também vai definir em qual lado da chave o Brasil vai cair. Se for líder do seu grupo, aí poderá enfrentar nas quartas de final Japão ou Croácia.

Mas se terminar em segundo, aí poderá encontrar Marrocos ou Espanha.

Como assistir aos jogos do Brasil na Copa?

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo são transmitidos nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE, FIFA+ e também no canal do Casimiro pelo Youtube e Twitch.

Com exceção do canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, todos os meios de transmissão são gratuitos.

Na Globo, todos os embates serão transmitidos ao vivo para todo o Brasil. Galvão Bueno narra o duelo ao lado de Ana Thais, Junior, Roque Junior e Paulo César de Oliveira na Central do Apito.

Online, as plataformas GloboPlay e FIFA+ estão disponíveis tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Basta se cadastrar para ter acesso ao conteúdo. Já no portal GE (www.ge.globo.com) os jogos são retransmitidos ao vivo com as imagens da Globo e SporTV para assinantes.

O canal do Casimiro é a novidade da temporada. O streamer exibe um jogo por dia, incluindo os do Brasil, no canal do Youtube e também na Twitch.

