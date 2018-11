BERLIM (Reuters) - O governo alemão vai dar cerca de 3 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial (IA) até 2025, disse o ministro da Economia nesta quarta-feira, com a intensificação dos esforços da Alemanha para se tornar líder mundial no campo.

O ministro Peter Altmaier disse esperar que esse investimento mobilize aproximadamente a mesma quantia de fundos privados, significando que haveria cerca de 6 bilhões de euros de investimento no total.

O plano do governo é uma medida da preocupação sentida em Berlim com o desafio que as tecnologias digitais e a inteligência artificial representam para as indústrias manufatureiras tradicionais da Alemanha focadas na exportação. Os comentários de Altmaier confirmaram notícia publica pela Reuters na terça-feira.

(Por Michelle Martin)