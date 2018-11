SÃO PAULO (Reuters) - A empresa paranaense BBM Logística pediu registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo dados do órgão regulador do mercado de capitais.

Não há registro de um pedido da companhia para realizar uma emissão de títulos no mercado até o momento.

Mas a BBM, que tem crescido inclusive com aquisições, vem tomando medidas comuns a empresas que se preparam para listar ações em bolsa, como compor um conselho de administração. No ano passado, recebeu um aporte do fundo de private equity Stratus.

(Por Aluísio Alves)