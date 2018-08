As captações de novos alunos da Kroton Educacional para o segundo semestre estão evoluindo em linha com o ano passado, com 60% do processo já concluído, apesar do cenário macroeconômico ainda ser incerto e requerer cuidados.

"A curva de captações evolui bem", afirmou o presidente-executivo do maior grupo de ensino superior do País, Rodrigo Galindo, em teleconferência com analistas e investidores sobre o balanço trimestral.

O executivo também destacou que o plano de expansão orgânica da Kroton "caminha com sucesso" e a empresa espera já incluir as 30 unidades presenciais a serem abertas em 2019 nas captações do primeiro semestre do ano que vem. "Algumas talvez escorreguem para o segundo semestre", afirmou.

A Kroton prevê geração de caixa mais robusta no terceiro trimestre, em parte devido aos montantes relacionados ao Fies recebidos no início de agosto, incluindo a quitação dos 50% das parcelas pelo governo devidas em 2015, segundo o diretor financeiro, Jamil Saud Marques.

Além disso, acrescentou Marques, a companhia já implementou mais de 30% da iniciativas de cobrança planejadas, o que deve trazer um melhor equilíbrio aos indicadores de evasão, provisão de perdas com inadimplência e retenção de alunos.

O diretor financeiro ainda informou que a empresa tende a acelerar os investimentos na segunda metade do ano, após um desembolso de R$ 277,6 milhões, incluindo projetos especiais e greenfields.

Perguntado sobre o possível aumento na oferta de disciplinas digitais em ensino presencial, um tema atualmente em análise dentro do Ministério da Educação (MEC), Galindo disse que a Kroton está preparada para aproveitar as eventuais mudanças na regra.

Enquanto a Kroton se mostra mais otimista com a captação de alunos, a Estácio Participações se mostra mais cautelosa quando o tema são os esforços de retenção de alunos e novas captações. "O macro está desafiador, mas a dinâmica das captações está muito parecida com o primeiro semestre", disse o presidente da companhia, Pedro Thompson, também em teleconferência para apresentar resultados trimestrais.

No segundo trimestre deste ano o grupo teve alta de 42,5% no lucro líquido sobre um ano antes, para R$ 236,9 milhões, resultado que foi puxado pelo bom resultado do Ensino a Distância (EaD) "Praticamente dobramos quantidade de polos em um ano... Temos demanda e não estamos perdendo em preço", disse.