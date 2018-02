Feira voltada para a indústria e o varejo de medicamentos, a Abradilan Conexão Farma, espera movimentar R$ 220 milhões em novos negócios em sua edição de 2018. No ano passado, o evento gerou R$ 200 milhões.

O evento é organizado pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan) e espera para a sua 14ª edição receber cerca de 8 mil pessoas, entre profissionais da área da saúde, varejo e indústria farmacêutica. A feira socorre entre os dias 20 e 22 de março, em São Paulo (SP).

Segundo o presidente da Abradilan, Juliano Vinhal, essa expectativa positiva, mesmo ainda com os reflexos da crise, ocorre devido ao bom desempenho da indústria farmacêutica no País.

De acordo com números da entidade, em 2017, as vendas dos associados da Abradilan chegaram a 1 bilhão de unidades comercializadas em todo o País, um incremento de 5,2% na comparação com o mesmo período de 2016. Em valores, as vendas dos associados atingiram R$ 5,3 bilhões, um aumento de 9% na mesma base de comparação.

“Nossas expectativas são de estender a lista de expositores para todos os fornecedores de produtos comercializados nas farmácias e a cada ano melhorar a oferta de conteúdos relevantes sobre o mercado dos nossos participantes”, diz Vinhal.

Em 2018, serão mais de 100 expositores, palestras com executivos conhecidos pelo mercado e cerca de 20 horas de conteúdo técnico. Para proporcionar ao público miniaulas e falar sobre administração de pequenas e médias empresas do varejo e distribuição, a feira fez parcerias com a Fundação Dom Cabral e a Editora Contento.