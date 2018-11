O governo de Jair Bolsonaro (PSL) deve dar continuidade à atual agenda de abertura do mercado de petróleo, mas precisará enfrentar os desafios de estimular o setor de gás e tornar mais atrativa a exploração de campos terrestres.

“A expectativa é de continuidade [da agenda atual]. Alguns candidatos falaram de cancelar leilões, agora tudo indica que o calendário será mantido. Há alguns desafios que precisam ser superados, no desenvolvimento do gás e de áreas onshore”, avalia o sócio de óleo e gás da KPMG, Anderson Dutra. Embora as últimas rodadas de leilões de exploração tenham sido consideradas bem-sucedidas, o foco ficou sobre as áreas marítimas. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem sinalizado ações para estimular investimentos em áreas terrestres, por meio da manutenção da rodada permanente de campos devolvidos e de blocos exploratórios não arrematados em licitações anteriores.

Para o desenvolvimento do mercado de gás, é necessário sanar questões regulatórias. A situação ambiental não está 100% resolvida. Existe legislação para a exploração de gás convencional, mas o não-convencional exige técnicas diferentes, como o fraturamento hidráulico, que ainda não está na regulação. PÁGINA 4