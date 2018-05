Por Mathieu Rosemain e Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - O fundo de private equity do Goldman Sachs investiu cerca de 200 milhões de dólares na fabricante francesa de videogames Voodoo para acelerar o crescimento global, disse uma fonte próxima do assunto.

A empresa fundada em 2013 pretende mais do que dobrar sua equipe, para 150, até o final do ano, contratando engenheiros e gerentes de computadores para desenvolver novas ferramentas de mensagens e fazer melhor uso dos dados coletados.

A indústria de videogames atingiu 100 bilhões de dólares em receita mundial no ano passado, informou a empresa de pesquisa de mercado DFC Intelligence.

O maior uso de smartphones, combinado com o aumento do acesso à internet móvel de alta velocidade, está aumentando a demanda por videogames móveis.

Os jogos gratuitos da Voodoo estão entre os mais baixados mundialmente pelos usuários de smartphones através da App Store da Apple e do Google Play do Google. A empresa tem cerca de 150 milhões de usuários regulares por mês e seus jogos foram baixados cerca de 300 milhões de vezes em 2017.

Os termos do acordo com o fundo do Goldman Sachs, o West Street Capital Partners, não foram divulgados. Mas os dois co-fundadores da Voodoo, Alexandre Yazdi e Laurent Ritter, vão manter o controle da maioria das ações, segundo comunicado.

"É uma mudança de escala para nós", disse Yazdi à Reuters. "O desafio agora é atrair engenheiros e gerentes de produto com habilidades artísticas e sensibilidade."

A empresa, que emprega pessoas apenas na França, pode formar equipes de vendas nos Estados Unidos dentro de dois anos para trabalhar mais estreitamente com a Apple e o Google, que oferecem ferramentas de publicidade e distribuição, disse Yazdi.

