Apesar do déficit na balança comercial, a indústria química vê com bons olhos o direcionamento econômico do futuro governo, que prevê maior abertura comercial, e espera melhores condições de competitividade. Vários setores produtivos têm 35% de imposto de importação e a indústria química tem 7% e o setor defende a retirada da alíquota dos produtos que não são produzidos na região do Mercosul. Página 4