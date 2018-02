Apesar do preço do prato do brasileiro estar garantido, para os produtores de arroz, feijão e hortaliças, essenciais na alimentação da população, o cenário é um pouco diferente. O ano de 2018 deve ser marcado por preços baixos e margens apertadas em boa parte dessas culturas.

A perspectiva é válida especialmente para a dupla arroz e feijão. Mesmo com reduções nas áreas plantadas, o produtor teve de arcar com alta dos custos de produção. Com colheita marcada para começar hoje no Sul do País, a previsão é de que a produção de arroz chegue a 7,5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, o que responde por 70% sa safra nacional. Mesmo com queda estimada em 6% ante ao ciclo anterior, devido às temperaturas baixas, a produção do grão deve atingir 12 milhões de toneladas no ano, ante um consumo estimado em 11,5 milhões de toneladas. No caso dos produtores de feijão, a redução de 5,3% na área plantada na primeira safra, para pouco mais de 1 milhão de hectares, deve resultar em produção de 1,25 milhão de toneladas, segundo Conab. “Junto com a queda na produção veio a menor qualidade, o que faz com que os preços não sejam atrativos para o produtor”, diz o produtor de Sorriso, MT, Leandro Lodea. PÁGINA 3