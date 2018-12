O mercado de games na América Latina deve faturar cerca de US$ 134 bilhões em 2018, superando as indústrias de cinema e música juntas. Na América Latina, o segmento de games em plataformas mobile deve crescer 19% em 2018, ante ao acumulado de 2017.

A previsão é de um estudo da Headway, empresa de marketing global e desenvolvedora de soluções de mobile performance, em parceria com a Newzoo, companhia de inteligência de mercado focada no mercado de games.Na América Latina, o mercado de games mobile corresponde a 41% do faturamento total este ano, enquanto, consoles equivalem a 30% e de PCs, 29%. “O número reforça o crescimento desse mercado de games em dispositivos móveis”, afirma o vice-presidente de crescimento e performance da Headway, Andrea Orsolon. “Esse é um setor com grande potencial para as empresas interessadas em desenvolver campanhas de marketing de grande alcance”, conta.

Com o avanço da internet no cotidiano do brasileiro, os jogos por meio de aplicativo despontam como a grande tendência deste mercado. O incremento é ainda maior quando levado em conta o custo inferior para o usuário, quando comparado aos jogos em console e desktop.

Segundo a Headway a previsão é de que em 2021, os apps dominem essa indústria de games, com 50% de todo o mercado e faturamento de US$ 580 milhões. O setor de jogos em PCs deve chegar ao faturamento de US$ 390 milhões em 2021, com 23% do mercado, seguido pelo de consoles, com US$ 480 milhões e 27% de market share. O crescimento do mercado de games mobile deve ser bastante acelerado, com aumento de 20% ao ano.