(Reuters) - A Viacom Inc, dona da MTV, Comedy Central e Nickelodeon, superou as estimativas de lucro e receita nesta sexta-feira, impulsionada pelo sucesso do filme "Missão Impossível - Efeito Fallout".

Os resultados positivos elevaram as ações da companhia em cerca de 4 por cento, para 33,5 dólares nas negociações antes do início do pregão e deram um respiro para a empresa.

Os resultados são um respiro para a Viacom, depois de anos de turbulências sobre seu futuro como uma empresa autônoma ou como parte, em uma fusão, da CBS Corp.

Uma tentativa de fusão entre a Viacom e a CBS no início deste ano desmoronou devido a divergências sobre a administração executiva. A CBS processou seus acionistas controladores, Shari Redstone e National Amusements Inc., para impedir a fusão. A CBS e a Viacom são controladas pela família Redstone através da National Amusements.

A Viacom disse que a receita mundial de suas afiliadas somou de 1,19 bilhão de dólares, superando as estimativas de 1,17 bilhão de dólares, segundo dados da Refinitiv. A receita total consolidada no trimestre encerrado em 30 de setembro também subiu 5 por cento, para 3,49 bilhões de dólares, ante 3,32 bilhões de dólares no ano anterior.

A Paramount, que voltou a registrar lucro no segundo trimestre, registrou quase 800 milhões de dólares em vendas mundiais com o mais recente lançamento da série de ação Missão Impossível, estrelada por Tom Cruise, informou a empresa.

O lucro líquido atribuível à Viacom, no entanto, caiu para 394 milhões de dólares, ou 98 centavos de dólar por ação, ante 674 milhões de dólares, ou 1,67 dólar por ação.

Em uma base ajustada, o lucro chegou a 0,99 dólar por ação, disse a empresa.

Os analistas esperavam, em média, um lucro de 95 centavos de dólar por ação e uma receita de 3,37 bilhões de dólares.

